Общество
Lenta.ruКремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 7 июля.
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Шоу-бизнес
Дети Белоусова получили результаты ДНК-тестов на отцовство
Дети скончавшегося в 1997 году певца Евгения Белоусова Кристина и Роман получили результаты ДНК-тестов на отцовство.
ФАН 14:31
Происшествия
Пьяный водитель совершил ДТП и сбежал в Южно-Сахалинске
ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрестке улиц Комсомольской и Тихоокеанской в Южно-Сахалинске сегодня утром, 8 июля.
АСТВ 19:34
Наука
Оптомеханическая система уменьшила квантовый шум при комнатной температуре
Чтобы подавить естественный квантовый шум и повысить точность измерений, физики приводят системы в специальные сжатые состояния — то есть уменьшают разброс одной величины ценой увеличения разброса другой (подробнее об этом можно узнать в материале «Точилка для квантового карандаша»).
N+1 11:01
Шоу-бизнес
Мадонна позировала топлес на костылях
Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
WomanHit.ru 09:28
Армия и оружие
Фельдмаршал Халифа Хафтар выступил с речью перед военнослужащими ЛНА
Фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) в настоящее время борется с Турцией, которая перебрасывает на территорию Ливии сирийских наемников и вооружение.
Planet Today 05 июля в 14:04
Общество
Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей возросла до 45%
По результатам исследования, опубликованного РБК, доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тысяч рублей снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля жителей РФ с доходом выше 25 тысяч рублей уменьшилась с 36,2 до 27,1%.
Daily Storm 03:54
Общество
«Аэрофлот» оставил 71 животное в Шанхае из-за подозрений в контрабанде
Как сообщает РИА Новости, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
Невские Новости 10:13
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости 16:44
Происшествия
«Злые шутки» на сайте «Бессмертного полка» до суда доведут
Все материалы в отношении Даниила Симанова и Вячеслава Круглова направлены в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительных заключений, после чего они поступят в суд, который и примет решение о том, чем обернутся для авторов их так называемые шутки.
Вести.Ru 18:21
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем
Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками.
Evo-rus.com 09:15
Экономика
Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
Lenta.ru 09:03
Автоспорт
Нико Росберг заявил об обнулении чемпионских титулов Себастьяна Феттеля
Autosport.com.ru 07:48
Здоровье
Дума приняла закон о создании госрегистра граждан для обеспечения лекарствами
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект о создании федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет федерального или регионального бюджетов.
ТАСС 07:26
Общество
*Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в мае 262,7 млрд иен, прогноз 1,160 трлн иен
(Конец)
ПРАЙМ 20:06
Экономика
Устойчивость экономики России в период коронавируса объяснили в Японии
Кризис из-за пандемии коронавируса для российской экономики оказался "не таким уж страшным", говорит эксперт.
Накануне.Ru 17:05
Политика
Песков опроверг сообщения о планировавшейся встрече Путина и Рогозина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о якобы отмене встречи главы государства Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным накануне задержания советника госкорпорации.
Известия 11:48
Происшествия
Собчак отпустили из полиции без составления протокола
Журналистку Ксению Собчак отпустили из отдела полиции без составления протокола, но обязали явиться 22 июля.
Известия 14:54
Финансы
Центробанк продал валюту на 10,2 млрд рублей
В рамках упреждающих мер по снижению волатильности Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчётами 6 июля на сумму 10,2 млрд рублей.
News.ru 04:59
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Футбол
«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года
"Милан" впервые с марта 1989 года забил четыре мяча в ворота "Ювентуса" в рамках чемпионата Италии.
РИА Новости 17:53
Финансы
Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится
Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
Российская газета вчера в 23:00
Армия и оружие
ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии
Комиссии известно о 52 нападениях, в которых предположительно принимали участие военные Сирии и РФ.
ИнфоСМИ 13:34
Шоу-бизнес
Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа
Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа Певица пострадала, распластавшись на асфальте.
Экспресс газета 08:18
Армия и оружие
В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше
На вооружении армии Хафтара стало одним ЗРПК «Панцирь-С» меньше.
Avia.pro 12:05
Политика
В Конгрессе США предложили выделить $275 млн на военную помощь Украине
Вашингтон, 8 июля 2020, 01:50 — REGNUM Военную помощь Украине в размере $275 млн предложил включить в проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, 7 июля сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM 18:50
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38