Общество

Lenta.ruLenta.ruКремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 7 июля.
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Кремль отреагировал на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

РИА Новости07:00

Песков усомнился в корректности данных о росте числа россиян с низким доходом

Известия06:40

В Кремле прокомментировали данные о падении доходов россиян

ТАСС05:39

Песков: делать выводы о снижении доходов россиян на основании опроса некорректно

Коммерсантъ06:12

Песков усомнился в корректности опроса о том, что половина россиян живет на 15 тыс. руб. в месяц

Интерфакс05:56

В Кремле ответили на сообщения о падении доходов россиян из-за пандемии

РБК05:42

В Кремле не поверили, что 45% россиян выживают на 15 тысяч рублей

URA.Ru06:20
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Фельдмаршал Халифа Хафтар заявил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) в настоящее время борется с Турцией, которая перебрасывает на территорию Ливии сирийских наемников и вооружение.
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По результатам исследования, опубликованного РБК, доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тысяч рублей снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля жителей РФ с доходом выше 25 тысяч рублей уменьшилась с 36,2 до 27,1%.
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Общество

«Аэрофлот» оставил 71 животное в Шанхае из-за подозрений в контрабанде

Как сообщает РИА Новости, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
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Общество

Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
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«Злые шутки» на сайте «Бессмертного полка» до суда доведут

Все материалы в отношении Даниила Симанова и Вячеслава Круглова направлены в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительных заключений, после чего они поступят в суд, который и примет решение о том, чем обернутся для авторов их так называемые шутки.
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Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками.
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Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
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Нико Росберг заявил об обнулении чемпионских титулов Себастьяна Феттеля

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*Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в мае 262,7 млрд иен, прогноз 1,160 трлн иен

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Устойчивость экономики России в период коронавируса объяснили в Японии

Кризис из-за пандемии коронавируса для российской экономики оказался "не таким уж страшным", говорит эксперт.
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Песков опроверг сообщения о планировавшейся встрече Путина и Рогозина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о якобы отмене встречи главы государства Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным накануне задержания советника госкорпорации.
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В рамках упреждающих мер по снижению волатильности Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчётами 6 июля на сумму 10,2 млрд рублей.
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

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Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
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Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
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Футбол

«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года

"Милан" впервые с марта 1989 года забил четыре мяча в ворота "Ювентуса" в рамках чемпионата Италии.
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Доллар уйдет выше 72 рублей, но к концу месяца все изменится

Рубль на этой неделе продолжил слабеть по отношению к доллару и евро достигнув в понедельник отметок 72 и 81,5 соответственно.
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Армия и оружие

ООН обвинила российских военных в преступлениях в Сирии

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Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа

Седокова получила травмы во время падения на съемках клипа Певица пострадала, распластавшись на асфальте.
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Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

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Армия и оружие

В Ливии ещё одним ЗРПК «Панцирь-С» стало меньше

На вооружении армии Хафтара стало одним ЗРПК «Панцирь-С» меньше.
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В Конгрессе США предложили выделить $275 млн на военную помощь Украине

Вашингтон, 8 июля 2020, 01:50 — REGNUM Военную помощь Украине в размере $275 млн предложил включить в проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, 7 июля сообщается на сайте законодательного органа.
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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