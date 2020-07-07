В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 7 июля.

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

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