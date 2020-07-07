Общество

Lenta.ruLenta.ruКремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 7 июля.
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Кремль отреагировал на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

РИА Новости07:00

Песков усомнился в корректности данных о росте числа россиян с низким доходом

Известия06:40

В Кремле ответили на сообщения о падении доходов россиян из-за пандемии

РБК05:42

Песков: делать выводы о снижении доходов россиян на основании опроса некорректно

Коммерсантъ06:12

Песков усомнился в корректности опроса о том, что половина россиян живет на 15 тыс. руб. в месяц

Интерфакс05:56

В Кремле не поверили, что 45% россиян выживают на 15 тысяч рублей

URA.Ru06:20

В Кремле прокомментировали данные о падении доходов россиян

ТАСС05:39
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Политика

Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая

К другим достижениям ведомства глава Пентагона отнес проведение международных контртеррористических операций, сохранение ведущей роли США в коалиции по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), а также сохранение свободы мореплавания и торговли в спорных водах в Персидском заливе и Южно-Китайском море.
РБК 22:21
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
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Происшествия

Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 57

Число погибших из-за наводнений и оползней в Японии, которые на юго-западе страны вызвали ливни, выросло до 57, передает телеканал NHK.
Газета.Ru 23:01
Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия

Киноканал «Настоящее страшное телевидение» представил топ-10 лучших хорроров десятилетия.
Shraibikus News 05 июля в 08:57
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Политика

США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета

США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 19:00
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Происшествия

Верзилов не признал вину по делу о двойном гражданстве

По словам защитника, Верзилов не признал вину — издатель не скрывал факт двойного гражданства, а подавать уведомление не стал лишь потому, что о его канадском паспорте и так сообщалось в СМИ.
Lenta.ru 13:53
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Общество

День семьи, любви и верности в России отмечают 8 июля

У праздника есть памятная медаль «За любовь и верность» и символ - ромашка, цветок, который считают символом любви.
Телепорт 19:54
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Общество

Супруга Парфенова объяснила отъезд из России

Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
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Экономика

Оформляйтесь правильно: как стать самозанятым в России

С 1 июля особый налоговый режим в России ввели повсеместно, а делиться деньгами с государственной казной будут начиная с 16 лет.
НГС 21:00
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Общество

У президента Бразилии Болсонару подтвердился коронавирус

«Президент Жаир Болсонару заявил во вторник, 7 июля, что его тест на заболевание COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, был положительным», – передает РИА «Новости» сообщение портала G1.
Взгляд.ру 11:52
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Политика

Песков опроверг сообщения о планировавшейся встрече Путина и Рогозина

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения об отменившейся встрече президента РФ Владимира Путина с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.
Моя Москва.онлайн 12:18
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
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Футбол

«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года

РИА Новости 17:53
Политика

Трампа предупредили о знании английского языка Путиным

Дэвид Пеппер, являющийся председателем Демократической партии в штате Огайо, предупредил президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Путин хорошо знает английский язык.
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Интернет

Эксперты назвали самые легко раскрываемые пароли

По словам главы "Агентства кибербезопасности" Евгения Лифшица, взломщики чаще всего работают методом брутфорса, когда сначала для попытки входа перебираются словари установленных по умолчанию и самых популярных простых паролей, а затем в ход идут пароли по результатам социальной инженерии.
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета 04:41
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
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Финансы

Подошел ли к концу «идеальный шторм» на российском фондовом рынке

Российский рынок акций подошел к концу июня 2020 года в состоянии неопределенности.
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Политика

Китай выставил США условие для переговоров по ядерным вооружениям

Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня самого Китая, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Вести.Ru 22:54
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Гаджеты

Samsung начала производство портативных стерилизаторов для смартфонов

Сеул, 8 июля 2020, 05:59 — REGNUM Компания Samsung Electronics на фоне пандемии коронавируса начала производство портативных ультрафиолетовых стерилизаторов для смартфонов и других малогабаритных электронных устройств.
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В России предложили продавать квартиры в новостройках с мебелью

Новые квартиры с отделкой могут начать продавать с мебелью.
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Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе

Температурный градиент прогнозируется в Московском регионе в среду, 8 июля.
РБК 21:37
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Общество

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
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Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Газета.Ru 21:34
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Оксана Самойлова и Джиган устроили романтичную фотосессию в лесу

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Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
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Армия и оружие

В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами

По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.
РБК 21:23
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
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Красноярский врач рассказал о дефиците мест в больницах

О состоянии дел рассказал заведующий госпиталем Артем Архипов. Сейчас в базовом инфекционном госпитале краевой больницы лечатся 338 человек.
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