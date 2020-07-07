Общество

Lenta.ruLenta.ruКремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 7 июля.
Читать в источнике
Комментировать2,9K

Подробнее о событии

Кремль отреагировал на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

РИА Новости07:00

Песков усомнился в корректности данных о росте числа россиян с низким доходом

Известия06:40

Песков усомнился в корректности опроса о том, что половина россиян живет на 15 тыс. руб. в месяц

Интерфакс05:56

Песков: делать выводы о снижении доходов россиян на основании опроса некорректно

Коммерсантъ06:12

В Кремле не поверили, что 45% россиян выживают на 15 тысяч рублей

URA.Ru06:20

В Кремле ответили на сообщения о падении доходов россиян из-за пандемии

РБК05:42

Песков оценил исследование о росте числа россиян с ежемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей

Газета.Ru05:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 21:53, Ашберн
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55
1,4K
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
236
Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:28
888
Здоровье

Эксперт рассказала, как шоколад укрепляет иммунитет

Шоколад является одним из богатейших источников антиоксидантов и положительно влияет на иммунитет.
РИА Новости 19:41
1
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
5,1K
Происшествия

Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине

Газета.Ru 21:34
Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 12:48
10
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости вчера в 04:06
39
Биатлон

Адвокат Панич: вряд ли стоит ожидать от Родченкова правдивых показаний

Адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) интересы дисквалифицированных биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, считает, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не будет давать правдивые показания по делу его подзащитных.
RT на русском 14:40
Футбол

Юрий Семин: «Никто и никогда по Миранчуку ко мне не обращался»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что он не получал просьб о продаже полузащитника Алексея Миранчука.
Матч ТВ 07:34
Шоу-бизнес

Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики

Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
Вокруг ТВ 10:05
Политика

Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России

Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.
РИА Новости 21:00
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
103
Политика

Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами

«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.
Известия 20:28
6
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
3,7K
Политика

Великобритания ввела персональные санкции против Бастрыкина

Власти Великобритания заявили о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека.
Национальная служба новостей вчера в 11:11
16
Общество

Трупы жертв коронавируса оперштаб Томска назвал «мусором»

Московский Комсомолец 13:35
13
Происшествия

В Алтайском крае нашли двух утонувших в реке детей

Спасатели МЧС обнаружили тела двух детей в реке Алей в городе Рубцовске Алтайского края и продолжают поиски третьего ребенка, сообщается во вторник на сайте Главного управления МЧС региона.
ТАСС 12:45
Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 05 июля в 10:46
6,3K
Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Атлетико» в 35-м туре Примеры

В матче 35-го тура испанской Примеры «Сельты» сыграла вничью с мадридским «Атлетико».
RT на русском 17:55
Происшествия

Рыболовное судно затонуло в Приморье

Газета.Ru 20:36
Общество

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
236
Кино

Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в новом биографическом фильме

Крис Хемсворт, являющийся знаменитым американским актером, получил роль легендарного рестлера Халка Хогана.
CT news 16:45
13
Здоровье

СКР в I квартале передал в суд 52 уголовных дела в отношении врачей

52 уголовных дела в отношении врачей передал в суд Следственный комитет РФ (СКР) в первом квартале этого года, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".
Интерфакс 18:46
Общество

Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве

Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 13:37
75
Кино

Фильм «Байкал. Выжить любой ценой» победил на фестивале короткометражек в Лос-Анджелесе

IrkutskMedia 11:12
23
Футбол

ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии

Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Известия 19:48
Авто

Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику

Бюджетный кросс Hyundai Venue обзавелся "умной" КПП, сочетающей свойства классических "механики" и "автомата".
Letnews.ru 02:18
23
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Арсенал» в чемпионате России по футболу

РИА Новости 15:40
Происшествия

Карета скорой помощи сбила 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске

Машина скорой помощи наехала на 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске. ДТП произошло вчера днем, 7 июля, в 12:40.
АСТВ 20:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное