Общество
Lenta.ruКремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 7 июля.
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Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 15:55
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:28
Здоровье
Эксперт рассказала, как шоколад укрепляет иммунитет
Шоколад является одним из богатейших источников антиоксидантов и положительно влияет на иммунитет.
РИА Новости 19:41
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 12:48
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости вчера в 04:06
Биатлон
Адвокат Панич: вряд ли стоит ожидать от Родченкова правдивых показаний
Адвокат Алексей Панич, представляющий в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) интересы дисквалифицированных биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, считает, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не будет давать правдивые показания по делу его подзащитных.
RT на русском 14:40
Футбол
Юрий Семин: «Никто и никогда по Миранчуку ко мне не обращался»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что он не получал просьб о продаже полузащитника Алексея Миранчука.
Матч ТВ 07:34
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики
Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
Вокруг ТВ 10:05
Политика
Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России
Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.
РИА Новости 21:00
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Политика
Американский военачальник усомнился в сговоре РФ с талибами
«Дело о разведке не показалось мне убедительным, оно не имело достаточной доказательной базы для того, чтобы я мог инициировать его рассмотрение в судебном порядке», — цитирует военачальника ABC news.
Известия 20:28
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Политика
Великобритания ввела персональные санкции против Бастрыкина
Власти Великобритания заявили о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека.
Национальная служба новостей вчера в 11:11
Общество
Трупы жертв коронавируса оперштаб Томска назвал «мусором»
Московский Комсомолец 13:35
Происшествия
В Алтайском крае нашли двух утонувших в реке детей
Спасатели МЧС обнаружили тела двух детей в реке Алей в городе Рубцовске Алтайского края и продолжают поиски третьего ребенка, сообщается во вторник на сайте Главного управления МЧС региона.
ТАСС 12:45
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости 05 июля в 10:46
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Атлетико» в 35-м туре Примеры
В матче 35-го тура испанской Примеры «Сельты» сыграла вничью с мадридским «Атлетико».
RT на русском 17:55
Происшествия
Рыболовное судно затонуло в Приморье
Газета.Ru 20:36
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Кино
Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана в новом биографическом фильме
Крис Хемсворт, являющийся знаменитым американским актером, получил роль легендарного рестлера Халка Хогана.
CT news 16:45
Здоровье
СКР в I квартале передал в суд 52 уголовных дела в отношении врачей
52 уголовных дела в отношении врачей передал в суд Следственный комитет РФ (СКР) в первом квартале этого года, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".
Интерфакс 18:46
Общество
Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве
Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 13:37
Кино
Фильм «Байкал. Выжить любой ценой» победил на фестивале короткометражек в Лос-Анджелесе
IrkutskMedia 11:12
Футбол
ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии
Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Известия 19:48
Авто
Новый кросс Hyundai Venue получит умную механику
Бюджетный кросс Hyundai Venue обзавелся "умной" КПП, сочетающей свойства классических "механики" и "автомата".
Letnews.ru 02:18
Происшествия
Карета скорой помощи сбила 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске
Машина скорой помощи наехала на 9-летнюю девочку в Южно-Сахалинске. ДТП произошло вчера днем, 7 июля, в 12:40.
АСТВ 20:57