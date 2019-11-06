Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВ Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране

В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Читать в источнике
Комментировать1376
Дмитрий Песков
Я не знаю, с какой степенью доверия можно к ним относиться... Желание перемен присутствует в обществе всегда... Другое дело, что кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных, плавных и гармоничных перемен. Сторонники и таких, и других пристрастий всегда в обществе имеются.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 04:58
с чего всё началось

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». За незначительные изменения – 31%, а 8% никаких перемен не нужно.
Ведомостивчера в 16:21

Подробнее о событии

Ждун перемен

Ведомости16:15

Перемен требуют россияне, укреплять доверие к полиции - Путин, помочь иркутским подтопленцам - ОНФ

Национальная служба новостей12:15

В Кремле отреагировали на опрос россиян о переменах в стране

URA.Ru05:20

Кремль отреагировал на запрос россиян на решительные перемены

Lenta.ru06:33

В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен

РИА Новости05:08

Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены

РБК05:53

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, за два года выросла до 59%

Эхо Москвы03:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 17:16, Вашингтон
Политика

Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 17:00
Футбол

«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»

Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".
РИА Новости 17:12
Политика

Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Происшествия

В Киеве на крышу «мерседеса» бросили взрывное устройство, есть жертвы

Неизвестный мотоциклист бросил взрывное устройство на крышу автомобиля "мерседес" на трассе Житомир-Киев.
Московский Комсомолец 16:25
Политика

МИД потребовал подключить Лондон и Париж к сокращению вооружений

Заявления Ермакова звучат на фоне озвученных ранее планов президента США Дональда Трампа заключить новый договор по контролю над вооружениями не только с Россией, но и с Китаем.
РБК 16:46
Футбол

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ

Английский «Манчестер Сити» и итальянская «Аталанта» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 16:57
Наука

Ученые назвали ингредиенты пищи, вызывающие гипераппетит

РИА Новости вчера в 04:21
Происшествия

Женщину насмерть засыпало семечками под Оренбургом

News.ru 14:16
Спорт

В WADA подтвердили, что Россия ответила на все вопросы экспертов

Россия ответила на все вопросы по московской антидопинговой лаборатории, возникшие у экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Радио Sputnik 11:48
Политика

Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу нефтяных полей в Сирии, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин, которого цитирует ТАСС.
Rambler News Service 06:04
Политика

Трамп рассказал о телефонном разговоре с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter об "очень хорошем телефонном разговоре" с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, разговор касался, в частности, поимки боевиков "Исламского государства"*, ситуации на границе с Сирией.
РИА Новости 15:45
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Футбол

Почти на равных: «Локомотив» уступил «Ювентусу» в концовке матча ЛЧ

Встреча группового этапа, состоявшая в среду, завершилась со счетом 1:2. Гол в составе "Локомотива" забил Алексей Миранчук (12-я минута), у итальянского клуба отличились Арон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3).
РИА Новости 15:44
Финансы

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк во второй раз с начала осени снизил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка по вкладу из базовой линейки составляет теперь (без учета капитализации) 4,65% годовых, следует из информации на сайте банка.
РБК 10:14
Киберспорт

Разработчики Payday 2 показали трейлер нового дополнения

В октябре 2019-го разработчики шутера о грабителях сообщили, что возобновят работу над обновлениями, а издатель анонсировал третью часть серии.
CyberSport.ru вчера в 13:42
Игры

Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК

ФАН вчера в 15:52
Армия и оружие

Волгоградские зенитчики отличились на учениях в пустыне в Египте

Московский Комсомолец 11:47
Общество

Китайским детям запретили запускать онлайн-игры ночью

С 10 вечера до 8 утра все несовершеннолетние в Китае не смогут получить доступ к компьютерным играм.
Телеканал 360° 13:44
Авто

Объявили цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V

Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
Тарантас Ньюс 00:26
Происшествия

Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества

По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
ТАСС 13:15
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия 08:43
Культура

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

Радио Sputnik 04:44
Здоровье

Онкологи назвали основные симптомы рака печени

Специалисты центра Исследования рака Великобритании рассказали, что слишком быстрое насыщение во время еды может указывать на развитие рака печени.
Известия 14:46
Кино

Как «Джокер» уважать себя заставил: обзор СМИ США и стран ЕС

Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли стал не просто успешной картиной в прокате — он вызвал яростные споры и даже опасения.
ИноСМИ 16:57
Наука

Радиус протона оказался меньше, чем считалось

До 2010 года наиболее точные измерения радиуса протона производились двумя различными экспериментальными методами.
Naked Science 13:22
Происшествия

Давивший полицейских на юго-западе Петербурга задержан неподалеку от отцовского «Сирокко»

Водитель белого «Фольксвагена», ставший причиной стрельбы на юго-западе Петербурга, задержан.
Фонтанка.Ру 15:30
Политика

Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года

"Идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
РИА Новости 13:58
Политика

«Нафтогаз» оценил возможность обнуления взаимных претензий с Россией

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что для обнуления претензий Киева к «Газпрому» на $22 млрд необходимы встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.
RT на русском вчера в 08:59
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Экономика

Бюджет получит больше 50 млрд руб. от «Роснефтегаза»

Непубличное АО "Роснефтегаз", которое владеет пакетами акций "Роснефти" (50% плюс одна акция), "Газпрома" (10,97%) и "Интер РАО" (27,63%), намерено выплатить в бюджет промежуточные дивиденды за первое полугодие 2019 года на сумму около 51,4 млрд руб. Об этом РБК стало известно из дополнительных материалов к отчету Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2019 года.
РБК 16:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное