Политика

РБКРБККремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»

Песков рекомендовал обратиться к жителям Крыма, которые расскажут о настоящих причинах решения полуострова присоединиться к России. Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает «РБК Украина».
Читать в источнике
Комментировать101

Подробнее о событии

Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» в Крыму

URA.Ru05:38

Зеленский придумал отмечать «день сопротивления Крыма российской оккупации» 26 февраля

ИА Крыминформ05:20

Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Lenta.ru05:10

Слуцкий назвал пиар-ходом Зеленского введение «Дня сопротивления оккупации Крыма»

ТАСС07:05

Кремль: введение на Украине «Дня оккупации Крыма» не соответствует реальному положению дел

Коммерсантъ05:05

Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»

РБК04:49

В Крыму ответили на празднование Украиной сопротивления «оккупации»

РИА Новости06:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:33, Ашберн
Технологии

МегаФон первым запустил 5G-роуминг

МегаФон первым среди отечественных операторов запустил 5G-роуминг.
Московский Комсомолец Екатеринбург 05:46
Футбол

«Тинькофф Банк» стал титульным спонсором РПЛ

Впервые за полтора года у лиги появится титульный спонсор Олег Тиньков: «Российские футболисты выглядят как какие-то обсосы» Олег Тиньков: «Если раньше футболисты выглядели как обсосы, то сейчас играют как обсосы»
Sports.ru 07:20
Экономика

ВТБ выступил против повышения надбавок за системную значимость

ВТБ выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года.
ТАСС 06:02
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM вчера в 13:19
Политика

Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков

В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.
Lenta.ru 04:26
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Экономика

Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

РИА Новости вчера в 19:05
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Политика

Лавров призвал подписать итоговый документ до «нормандского саммита»

Итоговый документ нового саммита «нормандской четверки» необходимо подписать до проведения встречи, чтобы не было пересмотра договоренностей, как было в декабре в Париже.
Известия 05:52
Общество

На Канарах заблокировали отель с туристами из-за коронавируса

В одном из курортных отелей на Канарских островах, из-за итальянца, у которого была выявлена инфекция коронавируса, вся гостиница попала под карантин.
ГЛАС.RU вчера в 08:01
Автоспорт

Де ла Роса: «Ред Булл» на тестах понравился мне больше «Феррари»

Де ла Роса отметил высокую скорость «Рейсинг Пойнт», чьи гонщики попали в первую шестёрку, а также предположил, что «Феррари» оказалась позади «Ред Булл».
Чемпионат 04:26
Происшествия

Историку Соколову предъявили обвинение в незаконном хранении оружия

РБК 06:23
Биатлон

Олимпийская чемпионка ждет извинений от Логинова

Трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира немка Кати Вильхельм заявила, что ждет извинений от российского биатлониста Александра Логинова, передает T-Online.
Газета.Ru 05:27
Политика

Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности помощницу бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Жанну Одинцову.
РИА Новости 06:35
Футбол

«Реал» хочет купить Холанна вместо Мбаппе

По сообщениям The Sun, руководство мадридского «Реала» может отказаться от приобретения нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе ради покупки норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».
Евро-футбол.ру вчера в 00:12
Единоборства

Александр Емельяненко провёл спарринг с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провёл тренировочный спарринг по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
RT на русском 24 февраля в 14:16
Культура

На КиноПоиск HD вышел документальный фильм о Владе Листьеве

Своей версией убийства Листьева в фильме поделятся следователь по делу Петр Трибой, создатели российского телевидения Леонид Парфенов, Александр Любимов, Леонид Якубович, а также непубличные люди, которые имели самое прямое отношение к событиям.
КиноПоиск 02:07
Происшествия

Во Владимирской области ликвидировали нарколабораторию

МВД России в ходе масштабной операции ликвидировала во Владимирской области нарколабораторию, организованную гражданами Украины, изъяли тонну наркотиков.
ТАСС 06:05
Наука

Древняя ДНК из Сардинии раскрывает 6 000 лет генетической истории

Ученые уверены, что Сардиния имеет особенно интересную генетическую историю.
HotGeo вчера в 05:18
Шоу-бизнес

Певица Даффи призналась, что её насиловали и накачивали наркотиками

Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками.
News.ru 06:51
Экономика

Счетная палата не увидела пользы от особых экономических зон

Аудитор пришел к такому выводу после анализа работы отдельных зон разного типа — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), промышленных парков и индустриальных кластеров.
РБК 02:46
Здоровье

За пять лет население Тверской области уменьшилось на 44 тысячи человек

За пять лет население Тверской области сократилось на 44,4 тысячи человек – с 1 304 700 человек до 1 260 300 человек.
АиФ Тверь 07:13
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Экономика

Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
Ведомости 24 февраля в 11:49
Кино

Netflix запустил топ-10 популярных фильмов и сериалов

Netflix запустил новую функцию. Теперь пользователи могут видеть топ-10 самых популярных фильмов и сериалов.
Piter.tv 06:37
Шоу-бизнес

Шепелева уволили с Первого канала из-за Собчак

RuNews24.ru 03:48
Космос

Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса

Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
REGNUM вчера в 18:44
Футбол

«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Piter.tv 00:05
Общество

Евросоюз предупредили о масштабном распространении коронавируса

Аммон подчеркнул, что ЕС должен подготовиться к реализации сценария, согласно которому на территории содружества стран возникнут обширные зоны с заражением коронавирусом.
REGNUM 07:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное