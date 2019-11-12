Общество
РБККремль ответил на идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке
Ранее Харитонов посчитал, что вернуть прежние параметры выхода на пенсию в ДФО необходимо, так как после пенсионной реформы многие жители уехали из северных регионов.
Читать в источнике
Оценить473
ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и жили, нужна мотивация, одним из элементов которой мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы, чтобы мужчины и женщины на пять лет раньше выходили на пенсию.
— Николай Харитонов, российский политикPrimaMedia.ru 03:19
с чего всё началось
Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. С такой инициативой в правительство обратился глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
Происшествия
Прокуратура проверяет информацию о загрязнении реки Исеть на Урале
Интерфакс - Россия 04:40
Общество
Малышева подаст в суд на ряд СМИ
REGNUM вчера в 13:41
Политика
Назарбаев заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 03:10
Космос
NASA зафиксировало звездную вспышку рекордной силы
От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.
Naked Science вчера в 08:08
Армия и оружие
В Беларусь 13 ноября из России доставят Су-30СМ
Российская газета 05:43
Шоу-бизнес
Онколог сообщил о возможном диагнозе Заворотнюк
ФедералПресс 03:21
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 02:31
Политика
Против Владимира Соловьева завели уголовные дела на Украине
Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства против ведущего ВГТРК Владимира Соловьева, сообщил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
Коммерсантъ 05:41
Общество
Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн
Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
RT на русском 05:23
Политика
Помпео заявил о поставках оружия для «борьбы с русскими» на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о поставках США Украине оружия для "борьбы с русскими". Об этом сообщает телеканал WCSC.
Газета.Ru вчера в 12:33
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru 10 ноября в 20:50
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Общество
Дмитрий Медведев проведёт совещание в поезде Новосибирск — Барнаул
REGNUM вчера в 20:56
Общество
Производители предложили снять ограничение на крепость пивных напитков
Российские производители пива выступили с предложением исключить ограничения по крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
РБК вчера в 22:38
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
Глава Минприроды назвал 16 регионов, где возможен мусорный коллапс
Как сообщили в Минприроды, в них глава министерства призвал региональных чиновников принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить остановки оказания услуги по вывозу твердых коммунальных отходов по вине регоператоров.
Znak.com 03:04
Политика
Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США
Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Армия и оружие
Общественный совет при МО РФ доложит об условиях службы в Сирии
Известия 10 ноября в 22:25
Политика
В Кремле прокомментировали засекречивание материалов по делу Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал засекречивание материалов уголовного дела по ситуации с журналистом Иваном Голуновым.
RT на русском 05:29
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
RT на русском 10 ноября в 17:56
Здоровье
6 «убийц» иммунной системы названы медиками
Ослабляется защита организма от патогенов.
ToDay News Ufa 02:43
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Forbes 05 ноября в 19:02
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня вчера в 17:36
Политика
МИД Украины поделился ожиданиями от встречи в «нормандском формате»
Украинская сторона рассчитывает, что встречу лидеров в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина «развивалась дальше».
ФАН 02:02
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 05:18