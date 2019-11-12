Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. С такой инициативой в правительство обратился глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

с чего всё началось

ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и жили, нужна мотивация, одним из элементов которой мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы, чтобы мужчины и женщины на пять лет раньше выходили на пенсию.

Ранее Харитонов посчитал, что вернуть прежние параметры выхода на пенсию в ДФО необходимо, так как после пенсионной реформы многие жители уехали из северных регионов.

Кремль ответил на идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке

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