Политика
Журналистская правдаКремль отверг опасения Запада по поводу поправок к Конституции России
Как пояснил Песков, «Россия, безусловно, сохраняла, сохраняет и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права».
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Происшествия
Осужденного на 1000 лет педофила освободили в США
В 2018 году в США освободили педофила, приговоренного к 300 годам заключения.
Lenta.ru 14:42
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Общество
В честь звания «Город трудовой доблести» в Перми запустят фейерверк
Пермь, 3 июля 2020, 12:07 — REGNUM В Перми присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» отметят торжественным фейерверком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
REGNUM 05:07
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Культура
В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров
Телеканал Санкт-Петербург 10:35
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
Кино
Джанкарло Эспозито рассказал об участии в создании крупной видеоигры
Звезда сериала «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Джанкарло Эспозито рассказал в интервью изданию Collider о своих планах на участие в создании видеоигры.
RuNews24.ru 12:22
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Политика
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Экономика России пережила удар пандемии COVID-19 и последствий глобального спада мировых цен на нефть, отметил Владимир Путин в ходе встречи в пятницу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Газета.Ru 13:33
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости 10:40
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Происшествия
Правозащитники попросили главу Следственного комитета возбудить уголовное дело из-за гибели чеченки Мадины Умаевой
Эхо Москвы 12:01
Кино
Генри Кавилл опроверг слухи о своем возвращении к роли Супермена
Стоит напомнить, что слухи о возвращении Кавилла к роли доходили и до таких, где актер признавался, что несмотря на то, что он потеряет в деньгах, он все-таки сыграет Кларка Кента, а костюм героя все еще хранит у него дома.
CT news 14:51
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Общество
В Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
Политика
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины, а неподконтрольные Киеву территории региона нацелены на расширение интеграционных процессов с РФ.
РИА Новости 09:42
Армия и оружие
Норвежские истребители сопроводили российские Ту-142 над Атлантикой
Норвежские самолеты сопроводили три российских истребителя Ту-142 во время их планового полета над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и акваторией северо-восточной Атлантики.
РБК 14:41
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
Энергетика
Саудовская Аравия грозит новой ценовой войной на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила разжечь новую ценовую войну на рынке нефти, если другие члены ОПЕК не выполнят данные ранее обязательства по сокращению добычи, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Вести.Ru вчера в 11:44
Политика
Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где примет участие во встрече политических советников стран — участников нормандского формата.
RT на русском 05:09
Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами регионов
Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.
BFM.ru 13:12
Политика
Производитель мороженого «Радуга» отверг предположения о флаге ЛГБТ
Производитель мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.
RT на русском 14:46
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Российская газета вчера в 09:11
Спорт
ВФЛА не смогла выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
МК-Спорт вчера в 07:26