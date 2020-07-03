В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы журналистов ответил, что власти страны знакомы с критическими заявлениями иностранных коллег по поводу принятых поправок. "Но мы не готовы принимать их во внимание", - заявил представитель Кремля.

Кремль ответил на критику поправок к Конституции из-за рубежа

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