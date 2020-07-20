Российской стороне хотелось бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выполнил обязательства по минским соглашениям, при этом звонить президенту РФ Владимиру Путину не обязательно, главное - прекратить войну, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к Зеленскому.

с чего всё началось

Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, внутриукраинский конфликт находится в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряжённая.

В Кремле оценили ситуацию с выполнением Киевом Минских соглашений

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