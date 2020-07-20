Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили ситуацию с выполнением Киевом Минских соглашений

Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по Минским соглашениям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, внутриукраинский конфликт находится в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряжённая.
Читать в источнике
Комментировать100
с чего всё началось

В Кремле оценили ситуацию с выполнением Зеленским Минских соглашений

Российской стороне хотелось бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выполнил обязательства по минским соглашениям, при этом звонить президенту РФ Владимиру Путину не обязательно, главное - прекратить войну, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к Зеленскому.
РИА Новости05:57

Подробнее о событии

В Кремле оценили ситуацию с выполнением Киевом Минских соглашений

RT на русском07:50

«Необязательно звонить Владимиру Владимировичу»: Песков подсказал украинцам, как закончить войну

Царьград06:56

В Кремле оценили ситуацию с выполнением Зеленским Минских соглашений

РИА Новости05:57

Кремль: не надо звонить Путину, чтобы прекратить войну в Донбассе

URA.Ru06:16

Песков считает, что Киеву следует выполнить минские договоренности

ТАСС06:05

В Кремле отреагировали на слова Кадырова о звонке Зеленского Путину

Московский Комсомолец06:27

В Кремле ответили на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе

РБК05:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Происшествия

Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2

RT на русском 03:28
147
Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
571
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
232
Политика

Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год

В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
305
Общество

Россия оказалась одним из лидеров по эффективности борьбы с пандемией

В агрегированном рейтинге Россия заняла 7-е место среди 48 стран, лидером стала Австралия.
Взгляд.ру 07:31
Общество

В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине

Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Известия 03:53
1,4K
Происшествия

В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету

REGNUM 02:59
5
Политика

Кремль не считает, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа

В Кремле не считают, что митинги в поддержку обвиняемого в убийствах губернатора Хабаровского края Сергея Фургала организованы искусственно или из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:32
175
Здоровье

115 человек в Ростовской области заболели коронавирусом за сутки

По информации Роспотребнадзора на понедельник, 20 июля, за последние сутки на Дону у 115 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:48
1,5K
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения

Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
2,5K
Кино

Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов

Коммерсантъ 07:20
4
Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
80
Игры

В Cyberpunk 2077 появится возможность пройти игру, не выполняя сюжетные квесты

Чемпионат 05:37
2
Общество

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК 18 июля в 05:32
578
Транспорт

Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя

Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
9
Экономика

Путин рассказал о планах по господдержке гражданского судостроения

Керчь, Крым, 20 июля 2020, 14:40 — REGNUM На следующие три года в России запланирована поддержка гражданского судостроения по нескольким направлениям.
REGNUM 07:40
Политика

Лукашенко назначил первого за 12 лет посла Белоруссии в США

Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла Белоруссии в США. Им стал замглавы МИД республики Олег Кравченко.
Газета.Ru 07:36
12
Космос

Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию

Американское Министерство обороны уже подписало контракт с компанией Sierra Nevada Corporation, в котором прописаны условия модернизации грузового модуля Shooting Star под экспериментальную космическую станцию.
Evo-rus.com вчера в 02:16
38
Футбол

«Локомотив» и «Краснодар» интересуются одним из лучших бомбардиров РПЛ

Московский «Локомотив» и «Краснодар» интересуются одним из лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ – форвардом «Арсенала» Евгением Луценко, сообщает «Спорт-Экспресс».
BetOn 06:17
Футбол

Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса

Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
3
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
605
Общество

Handelsblatt: ключевой фигурант дела Wirecard скрывается в России

Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек после побега скрывается в России, сообщили источники газеты Handelsblatt в органах правосудия, предпринимательских и дипломатических кругах.
Коммерсантъ вчера в 18:25
30
Политика

Лукашенко предупредил о возможности силового захвата власти в стране

Компания 01:51
955
Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
63
Происшествия

Ангарский маньяк сознался в убийстве еще двух женщин

Газета.Ru 03:06
675
Общество

За сутки на Новгородчине выявлено 19 заболевших коронавирусом

Добавим, что за последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – 5940.
Великий Новгород.ру 04:12
Футбол

Гендиректор «Химок» уверен, что клуб будет выступать в РПЛ

Иванов выразил уверенность в том, что команда будет выступать в РПЛ. Сейчас клуб готовится к финалу Кубка России.
Pravda.Ru 07:23
Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
487
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз проводит лето в Псковской области

Дарья Мороз вместе с дочерью Анной остановились в деревне Глушь в Гдовском районе и живут там уже четвертую неделю.
КП - Псков 07:25
17
Кино

Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»

Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
Моя Москва.онлайн 05:33
14
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное