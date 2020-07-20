Российской стороне хотелось бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выполнил обязательства по минским соглашениям, при этом звонить президенту РФ Владимиру Путину не обязательно, главное - прекратить войну, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к Зеленскому.

с чего всё началось

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выполнить те обязательства, которые страна несет по минским соглашениям, передает ТАСС.

Кремль ответил на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе

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