Политика
Lenta.ruКремль ответил на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выполнить те обязательства, которые страна несет по минским соглашениям, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Российской стороне хотелось бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выполнил обязательства по минским соглашениям, при этом звонить президенту РФ Владимиру Путину не обязательно, главное - прекратить войну, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к Зеленскому.РИА Новости05:57
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