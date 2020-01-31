Политика
Lenta.ruКремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии. По словам представителя Кремля, все обязательства выполняются, передает РИА Новости.
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Общество
Голикова: В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом
На территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области.
Музыка
На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о состоянии заболевших коронавирусом
Роспотребнадзор рассказал о состоянии людей - носителей коронавируса, находящихся в России.
Футбол
Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Общество
Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Происшествия
В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего
Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Технологии
В Китае разработан экспресс-тест для выявления коронавируса
С помощью экспресс-теста, как утверждают китайские специалисты, возможно за 8-15 минут выявить коронавирус 2019-nCoV в организме.
Авто
Toyota RAV4 прошел «лосиный тест» после обновления ПО
Toyota перенастроила систему контроля устойчивости транспортного средства RAV4, которая теперь позволяет гораздо больше тормозить от системы, сохраняя посадку кроссовера через тест уклончивого маневра.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Происшествия
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
Политика
Правительство Чувашии ушло в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Политика
Газета принесла извинения за сканворд с вопросом про Крым
«Крымская газета» принесла извинения за публикацию сканворда, в одном из вопросов которого с формулировкой «украино-татарский полуостров» было загадано слово из четырех букв.
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
Власти перенесут Сочинский инвестфорум на неопределенный срок Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12 – 14 февраля 2020 года, могут перенести, сообщили РБК три источника.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Шоу-бизнес
Алексей Панин возмущен оскорбительными постами Гарика Харламова
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
Игры
В Epic Games Store до 6 февраля бесплатно раздают Farming Simulator 19
Политика
Парламентарии России и Беларуси обсудят нерешенные вопросы
На встрече 31 января Сергей Румас и Михаил Мишустин затронули ключевые моменты двусторонних отношений Белорусское и российское правительства в ближайшее время проведут встречу в Москве, на которой обсудят все нерешенные вопросы, в том числе и в сфере энергетики.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса
Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.
Космос
Грузовой корабль Cygnus покинул МКС после почти трех месяцев на орбите
Грузовой космический корабль Cygnus в пятницу отстыковался от Международной космической станции (МКС), официально завершив миссию по доставке груза на станцию.
Армия и оружие
ЦАР обратилась за военной помощью к России
Власти ЦАР попросили у Минобороны России о поставке третьей партии оружия, для борьбы с активизировавшимися незаконными вооруженными бандформированиями, сообщает «РБК», ссылаясь на сказанное Виктором Токмачевым - пресс-атташе дипмиссии РФ в ЦАР.
Экономика
Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых
К 1 ноября средневзвешенная ставка выданных за месяц кредитов впервые за историю наблюдений (с 2006 г.) достигла 9,4%. После этого она еще дважды обновила исторический минимум и к январю составила 9%.
Авто
УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%
Политика
Мишустин и Пашинян сделали селфи на двусторонней встрече в Казахстане
Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на первой двухсторонней встрече, которая состоялась на полях межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате, сделали не только официальные протокольные снимки с рукопожатием, но и селфи.
Гаджеты
В РФ представили праздничные Huawei P30 Pro и наушники FreeBuds 3
Например, смартфон Huawei P30 Pro, который поступит в продажу 7 февраля, выйдет в новом эксклюзивном цвете – дымчатый лавандовый.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о возможности начала новой военной операции в Сирии
Тайип Эрдоган заявил о возможности начала новой военной операции в Сирии.