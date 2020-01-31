Политика
Lenta.ruКремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии. По словам представителя Кремля, все обязательства выполняются, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:32, Ашберн
Общество
Обвиняемая в шпионаже Цуркан впервые раскрыла детали дела против неё
Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан рассказала, что сторона обвинения пытается обвинить её в шпионаже, ссылаясь на копию анкеты агента молдавской разведки с данными, который совпадают с её.
Экономика
Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Общество
В Китае создали экспресс-тест на выявление коронавируса
Китайские эксперты смогли разработать экспресс-тест, который позволит выявлять наличие коронавируса в организме человека за короткое время, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по науке и технологиям города Уси.
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транзиту нефти на 6,6%. Об этом сообщило белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Политика
Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Политика
Совет ЕС утвердил сделку о Brexit
Совет ЕС завершил процесс ратификации сделки, в которой были описаны условия выхода Великобритании из состава сообщества.
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры
Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Общество
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Политика
Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину.
Происшествия
Спецназ взял штурмом квартиру россиянина со схроном оружия
Бойцы спецназа готовились к штурму квартиры, где проживает 46-летний Михаил Невядомский. Предполагается, что мужчина хорошо вооружен.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Политика
Путин уволил оскандалившегося Игнатьева с поста главы Чувашии
В президентском указе говорится, что Михаила Игнатьева уволили с поста главы Чувашии по решению Владимира Путина.
Происшествия
В Петербурге мужчина провалился под лед
Мужчина провалился под лед на Химической улице в Петербурге, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Авто
В РФ стартовали продажи обновленной Toyota Corolla
31 января в России начинается прием заказов на обновленный седан Toyota Corolla.
Футбол
Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Общество
Кремль подтвердил обсуждение вопроса об отмене инвестфорума в Сочи
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что тема переноса инвестиционного форума в Сочи действительно обсуждается.
Путешествия
Из-за коронавируса в Китае могут подешеветь цены на туры в Таиланд
Туроператоры не исключают возможность снижения цен на путевки в Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии из-за эпидемии коронавируса в КНР, сообщили РИА LIVE24 в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
Культура
Создатели «Дома-2» выпустят шоу с 3D Людмилой Гурченко в роли ведущей
Создатели телешоу "Дом-2" планируют использовать цифровой образ актрисы Людмилы Гурченко в качестве ведущей нового проекта.
Политика
Путин и Меркель обсудили «сделку века» и ситуацию в Ливии
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону американский план урегулирования палестино-израильского конфликта (так называемая сделка века).
Происшествия