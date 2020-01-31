Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии. По словам представителя Кремля, все обязательства выполняются, передает РИА Новости.

Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

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