Политика

Lenta.ruLenta.ruКремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии. По словам представителя Кремля, все обязательства выполняются, передает РИА Новости.
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Кремль ответил на обвинения Эрдогана в нарушении договоренностей по Сирии

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Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

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Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии

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