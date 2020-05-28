ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Руководство польской компании "Млековита" опровергло утверждения о том, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.

с чего всё началось

Мы видели в средствах массовой информации эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.

Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве

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