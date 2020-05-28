Политика
Газета.RuПесков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
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Мы видели в средствах массовой информации эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 06:19
с чего всё началось
ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Руководство польской компании "Млековита" опровергло утверждения о том, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт якобы требовал деньги за допуск польской молочной продукции в Россию.РИА Новости05:50
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Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал украинского посла «карликом»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал посла Украины в Берлине Андрея Мельника в первом выпуске своего аудиоподкаста «Agenda» и назвал его «карликом», сообщает издание «Deutsche Welle».
ИА Новороссия вчера в 06:52
Технологии
Microsoft выпустила масштабное обновление Windows
В масштабном обновлении Windows 10 были анонсированы поддержка второй подсистемы Linux, возможность тонкой настройки виртуальных рабочих столов, улучшение производительности системы и, в частности, встроенного браузера Edge, сопряжение смартфона с компьютером, обновленный голосовой помощник Cortana.
Lenta.ru 05:48
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Общество
Вторую волну коронавируса ждут в Подмосковье в сентябре
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Общество
Летняя оздоровительная кампания в Петербурге может начаться 1 июля
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Телеканал Санкт-Петербург 08:32
Общество
Власти Москвы сообщили о показателях смертности в мае
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Известия 08:10
Авто
Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota
Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили вчера в 01:31
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
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Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Происшествия
Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве
Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Интерфакс 06:06
Общество
Полиция Москвы проверит заявление о вымогательстве Данквертом взятки
Как сообщало EADaily, ранее в СМИ появилась информация о том, что представитель одной из польских компаний — производителей молочных продуктов обратился в московскую полицию с заявлением о вымогательстве взятки.
Евразия Daily 08:37
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Космос
Китай назвал сроки отправки зонда на Марс
Китай намерен осуществить запуск первого зонда для исследования Марса в июле этого года, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
Взгляд.ру 25 мая в 02:39
Здоровье
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Российский Минздрав опубликовал вторую версию методических рекомендаций по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам, а также новорожденным при новой коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 06:54
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 14 июня
Москвичам разрешат гулять в большинстве парков, кроме «Зарядья»; жители старше 65 лет смогут выходить на прогулку или заниматься на улице спортом.
Говорит Москва вчера в 13:15
Происшествия
Суд отменил штраф калининградцу за чтение книги на озере
Калининградский областной суд прекратил административное дело местного жителя Михаила Журавлева, читавшего книгу на озере.
Медиазона 05:13
Общество
В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет
В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Rambler News Service вчера в 08:09
Футбол
Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги
Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 09:00
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Шоу-бизнес
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Paparazzi.ru вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо вчера в 10:37
Общество
Власти Москвы рассказали об организации прогулок с 1 июня
Прогулки москвичей с 1 июня будут организованы по месту их регистрации и проживания по шести группам, распорядок прогулок по времени и дням недели будет опубликован на портале мэра и правительства Москвы 29 мая.
Известия 09:10
Общество
Школам выдвинули требования по безопасности на ЕГЭ
В Рособрнадзоре обнародовали список требования для пунктов проведения ЕГЭ. Об этом рассказал врио ведомства, Анзор Музаев, пишет РБК.
Уралинформбюро 07:59
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Российская газета 04:33
Общество
С 15 июня в Севастополе разрешат бронирование гостиниц
В город можно будет беспрепятственно въехать, если есть справка о проведённом тестировании с отрицательным результатом не более 5 дней назад, в том числе, если это сделано при въезде в Крым.
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Путин поддержал предложение поднять минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин поддержал предложение увеличить с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей размер минимального пособия по безработице.
RT на русском вчера в 11:26
Здоровье
Минздрав продолжит применять гидроксихлорохин для лечения коронавируса
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ГЛАС.RU 09:08
Политика
Совет Европы изучит обновленную Конституцию России
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу приняла решение направить запрос о проведении правовой экспертизы внесенных в российскую Конституцию поправок в Европейскую комиссию за демократию через право (Венецианская комиссия).
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Аргументы и Факты вчера в 07:23
Общество
Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса
Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39