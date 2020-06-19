Политика
Газета.RuПесков счел голословными заявления Минска по поводу «Газпрома»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес компаний "Газпром" со стороны Белоруссии являются голословными.
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Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 10:54, Ашберн
Общество
Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
Происшествия
В Петербурге машина арестованного экс-депутата сбила ребенка
В Петербурге вечером 16 июня на пешеходном переходе на Чкаловском проспекте Range Rover сбил пятилетнего мальчика, ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.
Интерфакс 10:48
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru вчера в 17:45
Происшествия
Дядя убитой Елизаветы Хлюпиной видел расстрел на Приорова по видеосвязи
Оказалось, что все это произошло во время разговора по видеосвязи дяди Лизы - Виталия - с ее мамой Светланой.
Московский Комсомолец 09:18
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы
Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС 02:24
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховный суд подали два административных иска к Владимиру Путину, оспаривающих указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Readovka.ru вчера в 02:40
Политика
Аксенов заявил, что Крым справится без поставок воды с Украины
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров справится без поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, никто не позволит шантажировать крымчан этим вопросом.
РИА Новости 10:16
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Общество
В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента
Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Коммерсантъ вчера в 10:43
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
Происшествия
В Карачаево-Черкесии нашли мертвыми двух пропавших детей
Несовершеннолетних брата и сестру, пропавших 16 июня в Хабезском районе Карачаево-Черкесии, нашли мертвыми, сообщили РБК в пресс-службе СК по республике.
РБК 08:59
Общество
В России разблокировали Telegram
1. Telegram разблокировали за хорошее поведение Роскомнадзор по согласованию с Генеральной прокуратурой снял ограничительные меры в отношении Telegram в России.
Lenta.ru вчера в 09:12
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Политика
Премьер-министр Армении отказался приезжать на парад Победы в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 19 июня, сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву.
Известия 09:40
Общество
В Воронежской области продлён режим безопасного поведения
Воронеж, 19 июня 2020, 17:17 — REGNUM Режим безопасного поведения в Воронежской области продлён до 28 июня включительно, изменения в указ «О введении в Воронежской области режима повышенной готовности» внёс 19 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства.
REGNUM 10:17
Здоровье
В Екатеринбурге заразились коронавирусом более 6500 человек
Всего в регионе обследовали на коронавирус 395 352 человек.
ИА Красная Весна 16 июня в 16:48
Политика
Путин учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова
Президент России Владимир Путин своим указом учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова. Об этом сообщается на сайте Кремля.
ИА Крыминформ 08:04
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Газета.Ru 09:48
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Культура
«Союзмультфильм» перечислил свои самые популярные мультфильмы
Ранее Борис Машковцев в эфире «Говорит Москва» сообщил, что в новых сериях «Ну, погоди!»
Говорит Москва 06:55
Футбол
«Крылья Советов» и «Ахмат» назвали составы на матч РПЛ
Названы составы команд на матч 23-го тура РПЛ "Крылья Советов" — "Ахмат". Игра станет первой после возобновления чемпионата России.
Pravda.Ru 10:13