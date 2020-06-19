Политика
КоммерсантъКремль ответил на обвинения Белоруссии в адрес «Газпрома»
Кремль считает, что после обвинений в адрес «Газпрома» о причастности к преступлениям в Белгазпромбанке должна последовать аргументация. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:53, Ашберн
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
В апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте ставка была сохранена на уровне 6%, а до этого ставка снижалась шесть раз подряд с октября.
Коммерсантъ 06:30
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
Общество
«Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры
Застройщик сообщал, что "Яндекс" планирует построить новую штаб-квартиру общей площадью 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут подземная парковка, тестовые лаборатории, образовательный центр, спортивный комплекс с бассейном, музей "Яндекса" и т.д.
Интерфакс 06:01
Здоровье
Дошкольники оказались самыми опасными распространителями коронавируса
Специалисты говорят, что если ребенок подхватил коронавирус, то его здоровью, как правило, ничего не угрожает, но это не касается уязвимых членов его семьи, которые заразятся, как показывает статистика, практически со 100-процентной вероятностью.
Planet Today 03:52
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости вчера в 04:27
Кино
Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» только в кинотеатрах
Кристофер Нолан призвал смотреть фильм «Довод» исключительно в кинотеатрах. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:06
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
Футбол
Российскую премьер-лигу покажут в Испании
Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Ростов» и «Сочи» сумели договориться о проведении матча.
ГЛАС.RU 07:20
Общество
Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов впервые публично рассказал о разводе с Гавриловой
Певец впервые рассказал о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой. Народный артист Азербайджана не стал раскрывать причину расставания.
NewInform вчера в 09:31
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Политика
Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске
RT на русском 07:40
Культура
«Союзмультфильм» перечислил свои самые популярные мультфильмы
Ранее Борис Машковцев в эфире «Говорит Москва» сообщил, что в новых сериях «Ну, погоди!»
Говорит Москва 06:55
Футбол
Второй тест Попова на коронавирус оказался отрицательным
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Попов принял участие в 20 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Vprognoze.ru 07:20
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего на Алтае
Evo-rus.com вчера в 15:11
Политика
Аналитик назвал важнейший посыл статьи Путина в американском журнале
Важнейшим посылом в статье президента России Владимира Путина, опубликованной в американском журнале The National Interest, стал призыв использовать положительный опыт взаимодействия союзников во Второй мировой войне для решения текущих мировых проблем.
News.ru 04:59
Экономика
Суд взыскал с экс-сенатора Малкина налог в за шале в Куршевеле
Французский суд взыскал с бывшего члена Совета Федерации Виталия Малкина налог в размере 1,7 миллиона долларов за шале на горнолыжном курорте Куршевель стоимостью 35 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg.
РИА Новости 05:34
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
Шоу-бизнес
Пелагея может отсудить у Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей
Популярная российская певица Пелагея может отсудить у бывшего мужа Телегина алименты в размере 1,5 млн рублей.
Evo-rus.com 05:21
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
Общество
Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу
В июне в 22 регионах проведут исследование на иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:56
Происшествия
Пропавшие в Карачаево-Черкесии дети обнаружены погибшими
Тела пропавших брата и сестры - 11-летней девочки и шестилетнего мальчика - обнаружены в притоке реки Большой Зеленчук, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Российская газета 05:12
Футбол
ЦСКА заявил Тикнизяна на концовку сезона
ЦСКА внес в заявку на оставшуюся часть сезона-2019/20 своего воспитанника Наира Тикнизяна, сообщает сайт клуба.
Спорт-Экспресс 05:54
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
РИА Новости 03:39
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.
REGNUM 07:28
Футбол
Экс-вратарь «Зенита» Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой
Российская газета 03:34