Армия и оружие

РБКРБККремль ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Сирии

Турция в срыве соглашений по урегулированию обвиняет официальный Дамаск и Россию. «В Идлибе режим [Асада], действующие вместе с ним российские силы и поддерживаемые Ираном боевики нападают на гражданское население», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 февраля.
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В Кремле ответили на обвинения в ударах по мирным жителям в Сирии

РИА Новости09:35

Песков обвинил Турцию в невыполнении обязательств по нейтрализации террористов в Идлибе

Интерфакс05:47

Песков назвал цель сирийской армии в Идлибе

Газета.Ru08:02

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Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам

RT на русском06:12

Кремль ответил на обвинения Эрдогана о нападениях в Сирии

РБК07:05

Песков: Дамаск наносит удары в Идлибе только по террористам, а не по гражданским лицам

ТАСС05:41
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СК возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН

Следственный комитет России возбудил дело о халатности после суицида в суде экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова.
RT на русском 08:32
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Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
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Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
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Общество

Трех фигурантов «дела Baring Vostok» перевели под домашний арест

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BFM.ru 08:31
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Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

Экс-хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился в Instagram stories фотографию из парикмахерской.
Газета.Ru 07:35
Армия и оружие

Коалиция США: обстрелявшие местных жителей в Сирии военные защищались

Военнослужащие возглавляемой США коалиции, открывшие огонь по группе местных жителей в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии, действовали в рамках самообороны, говорится в заявлении международной коалиции.
РИА Новости 08:14
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском 08:08
Политика

В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина

Ранее Зеленский рассказал о личной встрече с Путиным в рамках нормандского саммита 9 декабря в Париже.
RT на русском 04:40
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Samsung представил складной смартфон Galaxy Z Flip

Южнокорейская корпорация Samsung представила на презентации в Сан-Франциско новый смартфон со складывающимся экраном.
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Этап «Формулы-1» в Китае перенесли из-за коронавируса

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Общество

Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

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«Спартак» оформил выход в плей-офф КХЛ

Российская газета вчера в 14:32
Общество

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
RT на русском 05:06
Происшествия

СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

RT на русском 08:26
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Газета.Ru 05:53
Экономика

Путин назвал основную задачу в экономике

Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл.
Lenta.ru 07:49
Армия и оружие

Пятеро военных НАТО потерялись на учениях в лесах Литвы

Пятеро военных, проходивших службу в разведывательном подразделении НАТО, были объявлены пропавшими без вести во время военных учений 4-6 февраля.
ФАН вчера в 02:50
Общество

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки по использованию маткапитала

Партия «Единая Россия» внесла в Государственную думу РФ поправки, касающиеся использования средств материнского капитала.
ФАН 10 февраля в 21:14
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о завершении спортивной карьеры, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:05
Армия и оружие

В Сирии восстановили контроль над трассой Дамаск — Алеппо

REGNUM вчера в 04:08
Общество

В Португалии арестовали счета богатейшей женщины с гражданством России

Португальский суд арестовал счета богатейшей женщины Африки, уроженки СССР и гражданки России Изабель душ Сантуш.
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Уголовные дела возбудили на Ставрополье против мэра Георгиевска

Два уголовных дела возбудили на Ставрополье против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.
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Футбол

Дзюба пошутил над Слуцким, сравнив его с героем мультфильма

Ранее тренер называл Артема "игрочишкой" и сравнивал его бюст с реальным образом. Слуцкий возглавил казанский клуб в декабре 2019 года.
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Счетная палата сообщила об устойчивом росте поступлений НДФЛ

С 2016 года наблюдается устойчивый рост объема поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет: с 3 до 3,9 трлн рублей, что составляет 17,4% от поступлений в госказну.
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На соревнованиях в Петербурге боец из Дагестана сломал шею

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Политика

Праймериз в Нью-Гэмпшире показали слабость демократов

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Кремль отреагировал на слухи о плане Путина по созданию сверхдержавы

Президент России Владимир Путин не предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить возглавляемые ими государства, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Общество

В Шотландии ураган Кьяра вынес на берег скелет загадочного существа

На северо-восточном побережье Шотландии обнаружили скелет неизвестного морского существа. Его вынесло на сушу в результате урагана Кьяра.
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