Армия и оружие
Lenta.ruКремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии. По словам представителя Кремля, все обязательства выполняются, передает РИА Новости.
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Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
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Власти Забайкалья рассказали, как нашли заразившегося коронавирусом
Как рассказали в пресс-службе забайкальского правительства, гражданина КНР проверили специалисты Роспотребнадзора.
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Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции
"Санкции против России останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - написал он в своем Twitter.
Авто
Toyota RAV4 прошел «лосиный тест» после обновления ПО
Toyota перенастроила систему контроля устойчивости транспортного средства RAV4, которая теперь позволяет гораздо больше тормозить от системы, сохраняя посадку кроссовера через тест уклончивого маневра.
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«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке
Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых».
Музыка
Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Авто
Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq в России
Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Культура
В Москве открывается грандиозная выставка картин Сальвадора Дали
Столь представительной выставки Сальвадора Дали еще никогда не было в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Политика
Валерию Сюткину запретили въезжать на Украину
Валерий Сюткин должен был дать в Киеве концерт 27 апреля, но в середине января депутаты Верховной рады попросили СБУ запретить ему и Александру Серову въезд в страну.
Происшествия
Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант.
Культура
В Днепре сорвали ассамблею документалистов
В Днепре сорвали ассамблею документалистов В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) сорвано открытие "Киноассамблеи на Днепре".
Шоу-бизнес
Подруга Елены Степаненко рассказала о ее жизни после развода
Подруга юмористки рассказала, что развод дался Степаненко нелегко, она до сих пор переживает из-за предательства своего бывшего мужа.
Музыка
Илон Маск выпустил танцевальный сингл
Первый сингл в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) выпустил американский предприниматель Илон Маск.
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Богомолова исполнила смелый танец в присутствии Собчак
Актриса стала раздеваться на сцене На прошедшем в столичном театре на Малой Бронной светском мероприятии, посвященном кино, зрители в зале засняли чувственный танец Дарьи Мороз.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила, почему выселяет Алису из квартиры
Татьяна Аршавина, которой формально принадлежит квартира, где проживала бывшая жена футболиста, объяснила, что просто поступает с бывшей невесткой так же, как та поступала с ней.
Политика
Расследование дела по импичменту Трампа может закончиться уже сегодня
Уже сегодня, в пятницу, разбирательство по импичменту президенту США Дональду Трампу может завершиться.
Здоровье
Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша
Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета.
Общество
СК объявил Бориса Минца в международный розыск
Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
Экономика
Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм
Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
Общество
Россия начинает эвакуацию своих граждан из Китая
В России зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Политика
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Технологии
Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp.
Происшествия
Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов
По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.
Космос
Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени
Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.