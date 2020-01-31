Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии. По словам представителя Кремля, все обязательства выполняются, передает РИА Новости.

Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

Политика Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции "Санкции против России останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - написал он в своем Twitter.

Авто Toyota RAV4 прошел «лосиный тест» после обновления ПО Toyota перенастроила систему контроля устойчивости транспортного средства RAV4, которая теперь позволяет гораздо больше тормозить от системы, сохраняя посадку кроссовера через тест уклончивого маневра.

Политика Валерию Сюткину запретили въезжать на Украину Валерий Сюткин должен был дать в Киеве концерт 27 апреля, но в середине января депутаты Верховной рады попросили СБУ запретить ему и Александру Серову въезд в страну.

Культура В Днепре сорвали ассамблею документалистов В Днепре сорвали ассамблею документалистов В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) сорвано открытие "Киноассамблеи на Днепре".

Музыка Илон Маск выпустил танцевальный сингл Первый сингл в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) выпустил американский предприниматель Илон Маск.

Политика Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Экс-супруга Богомолова исполнила смелый танец в присутствии Собчак Актриса стала раздеваться на сцене На прошедшем в столичном театре на Малой Бронной светском мероприятии, посвященном кино, зрители в зале засняли чувственный танец Дарьи Мороз.

Политика Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Общество СК объявил Бориса Минца в международный розыск Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.

Экономика Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.

Политика В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.

Происшествия Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.