Политика
РИА НовостиКремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
В Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия выполняет обязательства в полной мере, однако ситуация в Идлибе оставляет желать лучшего.
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Общество
Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем
Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Общество
Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову
Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
Политика
Сергей Аксенов поставил точку в керченской истории
Глава Крыма Сергей Аксенов дал на своей странице в Facebook еще один комментарий по скандальной истории в Керчи.
Экономика
Бывший спецназовец ФСБ оказался владельцем акций «Согаза» на $440 млн
Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрий Байковский оказался владельцем 5% акций крупнейшей страховой компании России «Согаз», сообщил The Bell.
Происшествия
Беглов дал указания по ликвидации последствий обрушения крыши СКК
Главе спасательного ведомства губернатор поручил срочно принять все необходимые меры, дабы предотвратить дальнейшее обрушение здания и не допустить людей на территорию СКК.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в России
Состояние двух заболевших в России коронавирусом оценивается как стабильное. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Футбол
«Крылья Советов» пополнились футболистом сборной Алжира
Ранее состав казанского футбольного клуба «Рубин» пополнился бразильским защитником Пабло Сантосом.
Технологии
Павел Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Со слов Павла Дурова, основателя Telegram, аудитории WhatsApp следует быть осторожными со своим мессенджером, так как он представляет опасность для своих потребителей.
Происшествия
Спасение российского ребенка от стаи бездомных собак попало на видео
В Тольятти во дворе жилого дома стая бездомных собак напала на ребенка, мальчик спасся бегством.
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию с угрозой коронавируса.
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Политика
Горбачев оценил слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Ранее Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из виновников Второй мировой войны.
Политика
В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента
«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
Политика
Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим обязанности главы республики депутата Олега Николаева.
Здоровье
Шестерых тюменцев госпитализировали с подозрением на коронавирус
Как отмечают в департаменте здравоохранения, симптомов коронавируса 2019-nCoV у госпитализированных пока не наблюдается.
Здоровье
В Няндоме и Котласе планируют создать межрайонные медицинские центры
Губернатор поручил обсудить с населением и представителями органов местного самоуправления создание межмуниципальных медицинских центров на базе существующих учреждений в Няндоме и Котласе.
Общество
В Россию из-за коронавируса перестали поставлять смартфоны из Китая
Решение об остановке поставок связано с тем, что китайские предприятия находятся на каникулах из-за эпидемии коронавируса.
Энергетика
Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Происшествия
Обвиняемой в госизмене жительнице Севастополя продлили срок ареста
Продлен срок ареста жительнице Севастополя Галине Довгополой, обвиняемой в государственной измене.
Экономика
Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут
Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.
Игры
Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X
Армия и оружие
Франция поддержит Грецию военным флотом в ее споре с турками
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приветствовал это решение французского лидера, заявив, что эти корабли станут гарантами мира в регионе, и добавил, что «единственный способ положить конец разногласиям в Восточном Средиземноморье-это международное правосудие».
Теннис
Доминик Тим обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open
Политика
Помпео заявил, что условий для визита Зеленского в США не было
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не было никаких условий для визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, нужно найти подходящий момент.
Шоу-бизнес
Подруга Елены Степаненко рассказала о ее жизни после развода
Подруга юмористки рассказала, что развод дался Степаненко нелегко, она до сих пор переживает из-за предательства своего бывшего мужа.
Происшествия
В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку
В аэропорту Домодедово задержали пассажирку лайнера Airbus A321, которая во время полета заявила о наличии у нее взрывного устройства.
Политика
О поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан
Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным.
Политика
Премьер Белоруссии намерен обсудить с Мишустиным нефтегазовые вопросы
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил о намерении в ближайшее время в Москве обсудить с главой правительства России Михаилом Мишустиным энергетические вопросы.