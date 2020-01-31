В Кремле отвергли обвинения президента Турции Тайипа Эрдогана в невыполнении Москвой сочинских договоренностей по Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия выполняет обязательства в полной мере, однако ситуация в Идлибе оставляет желать лучшего.

Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии

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