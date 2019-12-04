Политика
РИА НовостиКремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Публикации немецких СМИ о "связи" России с убийством гражданина Грузии в Берлине не омрачат встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Общение запланировано на 9 декабря в Париже в рамках "нормандского саммита".
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Происшествия
Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК
Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов получил нового сокамерника в СИЗО "Бутырка", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
Экономика
Владельца «Пятерочки» обвинили в неуплате налогов на 1,4 млрд рублей
Федеральная налоговая служба доначислила 1,4 млрд рублей крупнейшему продуктовому ритейлеру X5 Retail Group.
Происшествия
При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек
12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Общество
В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права
3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке.
Общество
ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах
Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.
Общество
Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры
Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
Технологии
Роскачество определило лучшие приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества рассказали владельцам смартфонов о лучших приложениях, чтобы заказать такси.
Политика
Украина продлила антироссийские санкции
«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.
Здоровье
Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи
Медицинские работники смогли перечислить лучшие полезные продукты для здоровья печени человека.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Политика
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Происшествия
Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
Политика
Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Экономика
«Газпром» продает 34% латвийского оператора Conexus Baltic Grid
"Газпром" объявил открытый аукцион по продаже 34,09911% (13 566 701 акций) Conexus Baltic Grid, следует из материалов электронной площадки "Газпромбанка".
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Шоу-бизнес
Джоли встречается с бывшей девушкой Мэрилина Мэнсона
Актриса давно испытывает симпатию к коллеге На днях источник из окружения 44-летней Анджелины Джоли сообщил журналистам, что кинодива закрутила новый роман.
Политика
Демьян Кудрявцев извинился перед читателями за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК
В понедельник Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором говорится, что ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде пользуется личным самолетом и яхтой общей стоимостью 8 миллиардов рублей из-за близких отношений с главой госбанка ВТБ Андреем Костиным.
Культура
Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнитель главной роли в сериале «Сваты», рассказал о будущем телепроекта.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Технологии
Хакеры из Самары взломали Telegram
Пользователю приходили сообщения в Telegram от сервисного канала мессенджера с кодом подтверждения, который владелец аккаунта не запрашивал.
Энергетика
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Происшествия
Под Тверью железнодорожники останавливали и грабили вагоны
В Твери начался суд над участниками банды, грабившей железнодорожные вагоны.
Экономика
Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
Религия
Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.