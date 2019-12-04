Публикации немецких СМИ о "связи" России с убийством гражданина Грузии в Берлине не омрачат встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Общение запланировано на 9 декабря в Париже в рамках "нормандского саммита".

Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Происшествия Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов получил нового сокамерника в СИЗО "Бутырка", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Общество В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права 3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке.

Общество Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».

Политика Украина продлила антироссийские санкции «Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.

Происшествия Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Шоу-бизнес Джоли встречается с бывшей девушкой Мэрилина Мэнсона Актриса давно испытывает симпатию к коллеге На днях источник из окружения 44-летней Анджелины Джоли сообщил журналистам, что кинодива закрутила новый роман.

Происшествия Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.

Технологии Хакеры из Самары взломали Telegram Пользователю приходили сообщения в Telegram от сервисного канала мессенджера с кодом подтверждения, который владелец аккаунта не запрашивал.