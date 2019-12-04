Политика

РИА НовостиРИА НовостиКремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Публикации немецких СМИ о "связи" России с убийством гражданина Грузии в Берлине не омрачат встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Общение запланировано на 9 декабря в Париже в рамках "нормандского саммита".
Читать в источнике
Комментировать135

Подробнее о событии

Кремль отреагировал на обвинения в адрес России в убийстве соратника Басаева

Lenta.ru04:44

Кремль открестился от убийства соратника Басаева в Берлине

Национальная служба новостей05:02

Кремль не увидел риска для отношений с Германией из-за убийства в Берлине

РБК04:57

Кремль отверг причастность России к убийству в Берлине

Интерфакс04:47

Власти Германии выслали двух сотрудников посольства России

ТАСС06:12

В Кремле оценили сообщения о причастности России к убийству в Берлине

RT на русском04:40

Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

РИА Новости05:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия

Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК

Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов получил нового сокамерника в СИЗО "Бутырка", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
РИА Новости 05:19
Экономика

Владельца «Пятерочки» обвинили в неуплате налогов на 1,4 млрд рублей

Федеральная налоговая служба доначислила 1,4 млрд рублей крупнейшему продуктовому ритейлеру X5 Retail Group.
Моллы.Ru 00:18
Происшествия

При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек

12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Интерфакс 05:51
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Общество

В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права

3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке.
РБК 06:09
Общество

ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах

Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.
RT на русском 05:29
Общество

Депутат Госдумы пожаловался на скромные служебные квартиры

Петров считает: идти в депутаты ради служебных квартир и других благ — бессмысленно. Он отметил, что «в таком доме прожил 19 лет».
LentaChel.ru 05:38
Технологии

Роскачество определило лучшие приложения для заказа такси

Специалисты Роскачества рассказали владельцам смартфонов о лучших приложениях, чтобы заказать такси.
МедиаПоток вчера в 01:43
Политика

Украина продлила антироссийские санкции

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.
Lenta.ru 05:56
Шоу-бизнес

Владимир Познер внезапно рассказал, что дважды перенес рак

Городовой 05:22
Здоровье

Здоровье печени улучшат свекольный сок и орехи

Медицинские работники смогли перечислить лучшие полезные продукты для здоровья печени человека.
Evo-rus.com 02 декабря в 00:43
Игры

В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru вчера в 09:29
Политика

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
ТАСС 04:19
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
РБК 05:31
Политика

Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине

РИА Новости вчера в 06:51
Общество

Валдис Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации

Lenta.ru 05:36
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Экономика

«Газпром» продает 34% латвийского оператора Conexus Baltic Grid

"Газпром" объявил открытый аукцион по продаже 34,09911% (13 566 701 акций) Conexus Baltic Grid, следует из материалов электронной площадки "Газпромбанка".
Finam.Ru 06:05
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02 декабря в 11:06
Шоу-бизнес

Джоли встречается с бывшей девушкой Мэрилина Мэнсона

Актриса давно испытывает симпатию к коллеге На днях источник из окружения 44-летней Анджелины Джоли сообщил журналистам, что кинодива закрутила новый роман.
WomanHit.ru 03:48
Политика

Демьян Кудрявцев извинился перед читателями за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК

В понедельник Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором говорится, что ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде пользуется личным самолетом и яхтой общей стоимостью 8 миллиардов рублей из-за близких отношений с главой госбанка ВТБ Андреем Костиным.
Эхо Москвы вчера в 17:05
Культура

Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнитель главной роли в сериале «Сваты», рассказал о будущем телепроекта.
Культуромания 02:33
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз

Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
StarHit.ru 02:00
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Технологии

Хакеры из Самары взломали Telegram

Пользователю приходили сообщения в Telegram от сервисного канала мессенджера с кодом подтверждения, который владелец аккаунта не запрашивал.
Газета.Ru 05:11
Энергетика

Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Lenta.ru 02 декабря в 12:55
Происшествия

Под Тверью железнодорожники останавливали и грабили вагоны

В Твери начался суд над участниками банды, грабившей железнодорожные вагоны.
Вести.Ru 04:46
Экономика

Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
REGNUM вчера в 13:36
Религия

Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
Lenta.ru 05:03
Главное