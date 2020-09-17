Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Кремль относится негативно к планам Варшавы потребовать выдачи трех российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году. Польша намерена обвинить их в причастности к катастрофе самолета польского президента Леха Качиньского.В источнике
С чего всё началось
«Следственная группа № 1 генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиационных диспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный», - цитирует «Польское радио
» слова пресс-секретаря генеральной прокуратуры Эвы Бялик.
Ридус18:16
Подробнее о событии
ТАСС

В Кремле негативно относятся к обвинениям Польши по крушению самолета с Качиньским

ТАСС06:30
РБК

В Совфеде назвали ничтожными обвинения Польши против диспетчеров

РБК08:36
URA.Ru

Кремль уточнил, выдадут ли Польше диспетчеров из России

URA.Ru07:25
RT на русском

В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров

RT на русском07:23
Коммерсантъ

Кремль негативно оценивает планы Польши арестовать российских авиадиспетчеров

Коммерсантъ06:06
Интерфакс

РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Интерфакс02:21
РИА Новости

Кремль ответил на планы Польши арестовать российских авиадиспетчеров

РИА Новости09:07

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новости10:45
34

COVID-19 обнаружили у 48 студентов Петербургской духовной академии

В Петербургской духовной академии 48 человек заразились коронавирусом, сообщил в четверг Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению в своем Тelegram-канале.
РИА Новости08:41
11

Россия потратит на оборону более 9,5 трлн рублей в 2021-2023 годах

На изменение расходов в сфере "Национальная оборона" повлияло увеличение бюджетных ассигнований на текущее содержание Вооруженных сил России (в 2021 году примерно на 5,14 млрд рублей, в 2022 году примерно на 8,59 млрд рублей и в 2023 году примерно на 35,73 млрд рублей), а также уточнение среднегодового курса доллара США.
ТАСС08:57
19

Ольга Скабеева: «Меня вылечили»

Ведущая телеканала "Россия 1" Ольга Скабеева в своем "Инстаграме" рассказала подписчикам, что переболела коронавирусом и поблагодарила врачей, которые помогли преодолеть ей страх и вылечили.
Вести.Ru09:56
26

Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболел — 31 пациент, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com03:59
1K

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомости09:06
125