Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров
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Кремль относится негативно к планам Варшавы потребовать выдачи трех российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году. Польша намерена обвинить их в причастности к катастрофе самолета польского президента Леха Качиньского.В источнике
С чего всё началось
«Следственная группа № 1 генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиационных диспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный», - цитирует «Польское радио
» слова пресс-секретаря генеральной прокуратуры Эвы Бялик.
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