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Газета.Ru
Газета.Ru

Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Кремль относится негативно к планам Варшавы потребовать выдачи трех российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году. Польша намерена обвинить их в причастности к катастрофе самолета польского президента Леха Качиньского.В источнике
С чего всё началось
«Следственная группа № 1 генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиационных диспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный», - цитирует «Польское радио
» слова пресс-секретаря генеральной прокуратуры Эвы Бялик.
Ридус18:16
Подробнее о событии
ТАСС

МИД РФ считает абсурдными обвинения Польши в адрес российских авиадиспетчеров

ТАСС09:18
Интерфакс

РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Интерфакс02:21
URA.Ru

Кремль уточнил, выдадут ли Польше диспетчеров из России

URA.Ru07:25
RT на русском

В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров

RT на русском07:23
Коммерсантъ

Кремль негативно оценивает планы Польши арестовать российских авиадиспетчеров

Коммерсантъ06:06
РБК

В Совфеде назвали ничтожными обвинения Польши против диспетчеров

РБК08:36
РИА Новости

В Кремле назвали невозможной выдачу российских диспетчеров Польше

РИА Новости09:07

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального
РБК06:54
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Табачные компании в России предупредили о росте цен на сигареты

В другой крупной табачной компании Japan Tobacco International подтвердили: "повышение в 2021 году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей – до 140 рублей".
Вести.Ru08:00
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболел — 31 пациент, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com03:59
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Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде

"Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя (Калининград)", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
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МИД РФ выступил против заявления ПАСЕ по Белоруссии

Напомним, ранее комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека выступил с заявлением о ситуации в Белоруссии и в нем отказался признать результаты президентских выборов в республике, а также высказался в пользу их повторного проведения с участием «международных наблюдателей».
REGNUM08:27
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Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.
Российская газета05:45
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Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газетавчера в 08:49
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