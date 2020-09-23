Экономика
ИзвестияГреф выступил против повышения налогов в России
Руковoдитель Сбербанкa Герман Греф заявил, что не поддерживаeт какие-либo решения по увеличению налогoв в России. Такоe мнениe он высказaл в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, в случаe повышения налогов странa утрачивает конкурентноe преимуществo низкиx ставoк.
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Политика
Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин обсуждал тему отравления оппозиционера Алексея Навального со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, однако газета Le Monde была не точна в передаче формулировок.
Коммерсантъ 06:34
Политика
КС белорусской оппозиции призвал к бессрочной акции неповиновения
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что КС выступает за бессрочную акцию неповиновения и требует новых президентских выборов.
Московский Комсомолец 05:30
Происшествия
В Петербурге таксист вытолкнул из салона пассажирку, уходя от погони
Сотрудники ГИБДД, применив табельное оружие, задержали в Петербурге таксиста, вытолкнувшего на ходу из салона пассажирку, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
РИА Новости 05:22
Футбол
Франк Де Бур возглавит сборную Нидерландов
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) достиг соглашения с Франком де Буром, который станет новым главным тренером сборной.
Metaratings 02:00
Общество
Путин заявил, что маткапитал в России будет ежегодно индексироваться
Материнский капитал в России будет ежегодно индексироваться, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая перед членами Совета Федерации.
RT на русском 06:34
Происшествия
Видеонаблюдение не работало в камере Тесака в день его смерти
Адвокат Алексей Михальчик заявил, что система видеонаблюдения в камере СИЗО Челябинска, где отбывал наказание Максим Марцинкевич (Тесак), не работала в день его смерти.
Газета.Ru 04:12
Наука
В России открыт уникальный природный антибиотик
Найден универсальный природный антибиотик, преодолевающий устойчивость патогенов к лекарственным препаратам.
Газета.Ru 04:23
Экономика
Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты на 20%
В 2021 году ставки акцизов на табачную продукцию вырастут на 20% вместо плановых 4%. Такой закон приняла Госдума.
Российская газета 05:54
Экономика
Правительство дополнительно профинансирует выплаты на третьего ребёнка
Правительство России выделит ещё 2,58 млрд рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок.
RT на русском вчера в 14:49
Политика
Путин объяснил смысл конституционных новаций
Конституционные поправки обеспечивают сохранение России как сильной президентской республики, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
РИА Новости 06:25
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на публикацию переписки Рудковской с Загитовой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о публикации командой Этери Тутберидзе скриншотов переписки супруги экс-фигуриста Яны Рудковской с победительницей Игр Алиной Загитовой.
Газета.Ru 02:59
Футбол
Тренер «Челси» Лэмпард подтвердил переход вратаря Менди
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил предстоящий переход голкипера "Ренна" Эдуарда Менди.
Газета.Ru вчера в 09:18
Армия и оружие
Новое поколение российской УР «Змей Горыныч» впервые показали на видео
Во вторник на телеканале «Звезда» появилось видео, на кадрах которого можно увидеть в действии самоходную установку «Змей Горыныч».
Discover24 03:13
Общество
Греция продлила ограничение на въезд туристов из России до 5 октября
Москва, 23 сентября 2020, 11:26 — REGNUM Греция продлила действие квоты по ограниченному въезду российских туристов еще на две недели.
REGNUM 04:26
Наука
Названа причина смерти миллионов человек в мире
Результаты соответствуют выводам ученых Химического института общества Макса Планка в Германии, согласно которым глобальное загрязнение воздуха является причиной сокращения жизни людей в среднем на три года и приводит ежегодно к 8,8 миллиона случаев преждевременной смерти во всем мире.
Lenta.ru 06:28
Армия и оружие
В США придумали сценарий войны между Белоруссией и Польшей
ФедералПресс 05:47
Происшествия
Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях
ТАСС 05:56
Недвижимость
В Екатеринбурге вторичное жилье за последнюю неделю подорожало на 0,4%
По состоянию на 14 сентября средняя цена одного квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 74 тыс. 096 руб. за кв. метр.
Urbc.Ru 00:26
Политика
Главой комиссии по этике Госсовета Коми избран депутат Жариков
"Председателем постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике избран депутат Государственного совета Владимир Сергеевич Жариков", - объявил решение председательствующий на заседании депутат Владимир Косов.
Интерфакс - Россия 04:54
Происшествия
На Кубани за сутки зафиксировали 94 новых случая коронавируса
За минувшие 24 часа на Кубани еще у 94 жителей диагностировано заражение коронавирусом — заболели 35 женщин и 59 мужчин.
Kursk.com 05:24
Футбол
«Краснодар» обыграл ПАОК в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
Краснодар, 23 сентября 2020, 08:15 — REGNUM «Краснодар» одержал победу над греческим ПАОКом в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.
REGNUM 01:15
Политика
Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2
Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс 02:57
Космос
Удалось доказать, что частицы пыли в космосе смешаны со льдом
Группа исследователей из Йенского университета имени Фридриха Шиллера и Института астрономии Макса Планка доказала, что частицы пыли и лед перемешаны.
ГЛАС.RU вчера в 13:26
Общество
В ПФР исключили угрозы приостановки выплаты пенсий
Пенсионный фонд заявил, что не перестанет начислять пенсионерам выплаты, даже если те не снимают деньги с карты в течение полугода.
Волга-Каспий 04:06
Экономика
Тиньков отказался признать сделку с «Яндексом» продажей Тинькофф Банка
Сделка с «Яндексом» еще не завершена, поэтому говорить о продаже Тинькофф Банка пока рано, заявил основатель последнего Олег Тиньков.
РБК 04:39