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Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в карабахский конфликт

Президент России Владимир Путин знает об обращениях бизнесмена Рубена Варданяна, основателя группы «Тройка Диалог», и миллиардера Самвела Карапетяна вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.В источнике
С чего всё началось
РБК

Кремль ответил на призыв Варданяна о помощи в карабахском конфликте

Президент Владимир Путин знает об обращениях основателя группы «Тройка Диалог» Рубена Варданяна и миллиардера Самвела Карапетяна, призывавших вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 12:02
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Национальная служба новостей

Кремль ответил бизнесмену Варданяну про вмешательство в Карабахе

Национальная служба новостейвчера в 12:50
News.ru

Путину доложили о просьбе Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе

News.ruвчера в 12:50
Lenta.ru

Кремль ответил на призыв бизнесмена к Путину вмешаться в карабахский конфликт

Lenta.ruвчера в 11:41
Московский Комсомолец

Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в карабахский конфликт

Московский Комсомолецвчера в 12:21
РБК

Кремль ответил на призыв Варданяна о помощи в карабахском конфликте

РБКвчера в 12:02
РИА Новости

Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе

РИА Новостивчера в 11:52
Газета.Ru

Песков ответил на просьбу Варданяна о помощи в карабахском конфликте

Газета.Ruвчера в 12:34

Добровольцы охраняют резиденцию президента в Бишкеке

Добровольные народные дружины, созданные в Киргизии для охраны правопорядка на фоне акций протеста несогласных с результатами парламентских выборов, собрались около резиденции президента республики Сооронбая Жээнбекова.
ТАССвчера в 16:38

Финалистка шоу «Холостяк» сбила пешехода на Кутузовском проспекте

Финалистка шоу "Холостяк" (с Егором Кридом) Виктория Короткова, сбившая насмерть пешехода на Mercedes Gelandewagen на Кутузовском проспекте в Москве, по предварительным данным, в момент аварии была трезва.
ТАССвчера в 01:36

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры с захваченными позициями противника и взятыми трофеями

На кадрах, которые опубликовало Минобороны Азербайджана, видно, что от Чахырлы мало что осталось в результате проходивших на этих территориях боёв.
Военное обозрениевчера в 07:38

СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов

Следователи проверят информацию в СМИ о том, что у женщины нашли раковую опухоль в полости рта после платных услуг по установке брекетов и пластин для выравнивания зубов, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.
РИА Новостивчера в 15:43

ОАЭ разработают небольшой луноход

Объединенные Арабские Эмираты планируют отправить небольшой вездеход на Луну в 2024 году, что станет последним шагом в растущих космических амбициях страны.
AstroNews.ruвчера в 14:10

Россия отомстила за гибель генерала в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России отомстили за гибель генерал-майора Вячеслава Гладких и переводчика-курсанта Михаила Мильшина, нанеся авиаудар по подземным командным пунктам боевиков организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на севере сирийской провинции Дейр эз-Зор.
Lenta.ruвчера в 10:09

Mini-LED монитор Dell UP3221Q оценен в $5000

Компания Dell пополнила ассортимент мониторов моделью UltraSharp 32 HDR PremierColor (UP3221Q), которая была анонсирована в начале года, но в продаже появится только 5 ноября.
Megaobzor.comвчера в 12:10

За сутки в Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 5401 до 5442 – скончался еще 41 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом во вторник.
Интерфаксвчера в 16:11

Эндокринолог назвала вредные при лечении антибиотиками продукты

Самые лучшие продукты питания на время принятия антибиотиков – с содержанием метионина, который содержится в достаточном количестве в морепродуктах, сырах, яйцах, орехах, индейке, курице, в мясе цыплят, говядине и баранине.
ToDay News Ufaвчера в 10:41