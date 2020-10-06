СК проверит данные о появлении рака у женщины после установки брекетов

Следователи проверят информацию в СМИ о том, что у женщины нашли раковую опухоль в полости рта после платных услуг по установке брекетов и пластин для выравнивания зубов, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.