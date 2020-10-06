Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в карабахский конфликт
Президент России Владимир Путин знает об обращениях бизнесмена Рубена Варданяна, основателя группы «Тройка Диалог», и миллиардера Самвела Карапетяна вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.В источнике
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Кремль ответил на призыв Варданяна о помощи в карабахском конфликте
Президент Владимир Путин знает об обращениях основателя группы «Тройка Диалог» Рубена Варданяна и миллиардера Самвела Карапетяна, призывавших вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК12:02
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