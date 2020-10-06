Путин отметил стабилизирующую роль парламентских партий в России

"Парламентские партии играют опорную, стабилизирующую роль для политической системы, а значит, для устойчивого развития всей страны, для того, чтобы наше движение вперед строилось на основе преемственности, на базе наших национальных интересов, было застраховано от разного рода срывов", - сказал Путин.