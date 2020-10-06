Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Компания
Компания

Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в карабахский конфликт

Президент России Владимир Путин знает об обращениях бизнесмена Рубена Варданяна, основателя группы «Тройка Диалог», и миллиардера Самвела Карапетяна вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.В источнике
С чего всё началось
РБК

Кремль ответил на призыв Варданяна о помощи в карабахском конфликте

Президент Владимир Путин знает об обращениях основателя группы «Тройка Диалог» Рубена Варданяна и миллиардера Самвела Карапетяна, призывавших вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК12:02
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Кремль ответил бизнесмену Варданяну про вмешательство в Карабахе

Национальная служба новостей12:50
News.ru

Путину доложили о просьбе Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе

News.ru12:50
Lenta.ru

Кремль ответил на призыв бизнесмена к Путину вмешаться в карабахский конфликт

Lenta.ru11:41
Московский Комсомолец

Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в карабахский конфликт

Московский Комсомолец12:21
РБК

Кремль ответил на призыв Варданяна о помощи в карабахском конфликте

РБК12:02
РИА Новости

Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе

РИА Новости11:52
Газета.Ru

Песков ответил на просьбу Варданяна о помощи в карабахском конфликте

Газета.Ru12:34
Интересное

Колесникова призвала белорусов не покупать отечественные товары

Граждане Белоруссии не должны доверять белорусским банкам и покупать белорусские товары, заявила 6 октября член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова в видеообращении, размещенном на Youtube-канале.
ИА Красная Весна15:22

Путин отметил стабилизирующую роль парламентских партий в России

"Парламентские партии играют опорную, стабилизирующую роль для политической системы, а значит, для устойчивого развития всей страны, для того, чтобы наше движение вперед строилось на основе преемственности, на базе наших национальных интересов, было застраховано от разного рода срывов", - сказал Путин.
РИА Новости06:53

Цены на вторичное жилье в России упали до пятилетнего минимума

По итогам третьего квартала 2020-го средняя стоимость вторичного жилья в России в долларовом выражении обновила пятилетний минимум: впервые с 2016 года она не смогла превысить отметку в тысячу долларов за квадратный метр.
Lenta.ruвчера в 02:33

Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр

Нобелевскую премию по физике 2020 года получили Роджер Пенроуз "за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности", а также Рейнхард Генцель и Андреа Гез "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".
Интерфакс06:09

Mercedes-Benz сократит расходы более чем на 20% к 2025 году

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz, принадлежащий Daimler AG, собирается сократить расходы более чем на 20% в ближайшие пять лет и переключиться на верхний сегмент рынка в попытке увеличить прибыль на фоне слабого спроса и роста инвестиций в электромобили.
Интерфакс13:45