Россия вместе с США и Францией как лидер Минской группы ОБСЕ уже два раза обращалась к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе, призывая их перейти к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно упоминал, что у конфликта в регионе есть только дипломатическое решение.

С чего всё началось Кремль ответил на призыв Варданяна о помощи в карабахском конфликте Президент Владимир Путин знает об обращениях основателя группы «Тройка Диалог» Рубена Варданяна и миллиардера Самвела Карапетяна, призывавших вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. РБК вчера в 12:02