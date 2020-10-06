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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в карабахский конфликт

Россия вместе с США и Францией как лидер Минской группы ОБСЕ уже два раза обращалась к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе, призывая их перейти к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно упоминал, что у конфликта в регионе есть только дипломатическое решение.В источнике
С чего всё началось
РБК

Кремль ответил на призыв Варданяна о помощи в карабахском конфликте

Президент Владимир Путин знает об обращениях основателя группы «Тройка Диалог» Рубена Варданяна и миллиардера Самвела Карапетяна, призывавших вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 12:02
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Национальная служба новостей

Кремль ответил бизнесмену Варданяну про вмешательство в Карабахе

Национальная служба новостейвчера в 12:50
News.ru

Путину доложили о просьбе Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе

News.ruвчера в 12:50
РИА Новости

Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе

РИА Новостивчера в 11:52
Московский Комсомолец

Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в карабахский конфликт

Московский Комсомолецвчера в 12:21
РБК

Кремль ответил на призыв Варданяна о помощи в карабахском конфликте

РБКвчера в 12:02
Газета.Ru

Песков ответил на просьбу Варданяна о помощи в карабахском конфликте

Газета.Ruвчера в 12:34
Lenta.ru

Кремль ответил на призыв бизнесмена к Путину вмешаться в карабахский конфликт

Lenta.ruвчера в 11:41

Колесникова призвала белорусов не покупать товары госпредприятий

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова, которая в настоящее время находится под арестом, призвала белорусов отказаться от покупки товаров государственных предприятий республики.
Колесникова призвала белорусов не покупать товары госпредприятий
Газета.Ru21:14

ОЗХО нашла яд в анализах Навального

Вена, 6 октября 2020, 22:46 — REGNUM В крови и моче российского блогера Алексея Навального найдены отравляющие вещества, сообщили 6 октября в заявлении, распространённом ОЗХО.
REGNUMвчера в 15:46

Финалистка шоу «Холостяк» сбила пешехода на Кутузовском проспекте

Финалистка шоу "Холостяк" (с Егором Кридом) Виктория Короткова, сбившая насмерть пешехода на Mercedes Gelandewagen на Кутузовском проспекте в Москве, по предварительным данным, в момент аварии была трезва.
ТАССвчера в 01:36

Собянин пообещал штрафовать не отчитывающиеся об удаленке компании

В связи с информированием о переводе на удаленку мэр выпустил указ, согласно которому работодатели должны предоставлять администрации номера мобильных телефонов, транспортных карт и автомобилей сотрудников, работающих в удаленном режиме.
РБКвчера в 07:46

Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр

Нобелевскую премию по физике 2020 года получили Роджер Пенроуз "за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности", а также Рейнхард Генцель и Андреа Гез "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".
Интерфаксвчера в 06:09

СК завел дело после госпитализации школьников в Великих Луках

По предварительным данным, как сообщает СК, утром 5 октября во время торжественной линейки 13 детей из 6-х, 8-х и 11-х классов общеобразовательной школы № 7 в городе Великие Луки госпитализировали после жалоб на плохое самочувствие.
РБКвчера в 14:41

У одного из крупнейших похоронных операторов Москвы прошли обыски

В офисе одного из крупнейших участников похоронного рынка — ЗАО «Ритуал-Сервис» на ул. Касаткина в Москве, во вторник, с трех часов дня и до девяти вечера проходили обыски с выемкой документов и техники, сообщил РБК совладелец компании Олег Шелягов.
РБК18:28