Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе
Владимиру Путину доложили об обращении бизнесмена Рубена Варданяна, призвавшего Россию вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.В источнике
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Кремль ответил на призыв Варданяна о помощи в карабахском конфликте
Президент Владимир Путин знает об обращениях основателя группы «Тройка Диалог» Рубена Варданяна и миллиардера Самвела Карапетяна, призывавших вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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