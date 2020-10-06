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РИА Новости
РИА Новости

Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе

Владимиру Путину доложили об обращении бизнесмена Рубена Варданяна, призвавшего Россию вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.В источнике
С чего всё началось
РБК

Кремль ответил на призыв Варданяна о помощи в карабахском конфликте

Президент Владимир Путин знает об обращениях основателя группы «Тройка Диалог» Рубена Варданяна и миллиардера Самвела Карапетяна, призывавших вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 12:02
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Кремль ответил бизнесмену Варданяну про вмешательство в Карабахе

Национальная служба новостейвчера в 12:50
News.ru

Путину доложили о просьбе Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе

News.ruвчера в 12:50
Lenta.ru

Кремль ответил на призыв бизнесмена к Путину вмешаться в карабахский конфликт

Lenta.ruвчера в 11:41
Московский Комсомолец

Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в карабахский конфликт

Московский Комсомолецвчера в 12:21
РБК

Кремль ответил на призыв Варданяна о помощи в карабахском конфликте

РБКвчера в 12:02
РИА Новости

Кремль ответил на призыв Варданяна вмешаться в ситуацию в Карабахе

РИА Новостивчера в 11:52
Газета.Ru

Песков ответил на просьбу Варданяна о помощи в карабахском конфликте

Газета.Ruвчера в 12:34

В России могут лечить COVID-19 по примеру Трампа, считает эксперт

Часть препаратов, которыми лечат президента США Дональда Трампа от COVID-19, есть в России, а для производства наиболее сложного средства есть технологические возможности, но относительно дешевыми они станут примерно через десять лет, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
В России могут лечить COVID-19 по примеру Трампа, считает эксперт
РИА Новости21:27

Названа неожиданная версия инцидента с упавшими в обморок школьниками

Директор школы №7 в Великих Луках Наталья Демиховская в беседе с "Комсомольской правдой" прокомментировала инцидент с госпитализацией учеников с торжественной линейки и заявила, что школьники якобы не падали в обморок.
РИА Новости20:27

Финалистка шоу «Холостяк» сбила пешехода на Кутузовском проспекте

Финалистка шоу "Холостяк" (с Егором Кридом) Виктория Короткова, сбившая насмерть пешехода на Mercedes Gelandewagen на Кутузовском проспекте в Москве, по предварительным данным, в момент аварии была трезва.
ТАССвчера в 01:36

Минтранс предложил запретить импорт железнодорожных колес c Украины

Из-за чего возник профицит в России Сейчас на российском рынке профицит колес, спрос на них стал ослабевать начиная с четвертого квартала 2019 года, сказал РБК источник в железнодорожном операторе.
РБКвчера в 01:00

ОЗХО нашла яд в анализах Навального

Вена, 6 октября 2020, 22:46 — REGNUM В крови и моче российского блогера Алексея Навального найдены отравляющие вещества, сообщили 6 октября в заявлении, распространённом ОЗХО.
REGNUMвчера в 15:46