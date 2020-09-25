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Piter.tv
Piter.tv

Кремль ответил на противоречия в заявлениях МИД и СВР по «Новичку»

Кремль ответил на противоречия в заявлениях МИД и СВР по "Новичку". С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков не увидел противоречий в заявлениях Нарышкина и Захаровой по «Новичку»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не усматривать противоречий в заявлениях представителя МИД РФ Марии Захаровой и главы СВР Сергея Нарышкина по наличию и производству "Новичка" на территории РФ.
ТАСС06:21
Подробнее о событии
ТАСС

Песков не увидел противоречий в заявлениях Нарышкина и Захаровой по «Новичку»

ТАСС06:16
URA.Ru

Песков рассказал об уничтожении «Новичка»

URA.Ru06:28
Интерфакс

Песков не увидел противоречий в словах Лаврова и Нарышкина о «Новичке»

Интерфакс06:09
Известия

Песков не нашел противоречий в заявлениях МИД и СВР по «Новичку»

Известия06:06
Газета.Ru

В Кремле прокомментировали заявление МИДа о «Новичке» в СССР

Газета.Ru05:59
Lenta.ru

Кремль ответил на противоречия в заявлениях МИД и СВР по «Новичку»

Lenta.ru05:52
РБК

Кремль не увидел противоречий в словах Захаровой и Нарышкина о «Новичке»

РБК06:39

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»
REGNUM05:14
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Генри Кавилл отказался сниматься в «Лиге справедливости Зака Снайдера»

Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл отказался участвовать в дополнительных съемках для так называемой "Версии Снайдера" провалившейся в прокате экранизации комиксов "Лига справедливости".
KinoNews.ru04:03
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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

«Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в решении правительства.
RT на русском09:34
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МИД России не исключил версию постановки в ситуации вокруг Навального

Действия Германии в ситуации вокруг Алексея Навального были настолько отлаженными, что стали вызывать вопросы на предмет того, не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия приходится иметь дело.
RT на русском12:43
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СМИ узнали о позиции военных по выдворению Трампа из Белого дома

В американском оборонном ведомстве исключили вероятность использования вооруженных сил для принудительного выдворения из Белого дома президента США Дональда Трампа в случае его отказа признать поражение на предстоящих выборах главы государства.
Российский Диалог11:49
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Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей

Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей Челябинский областной суд отказался рассматривать уголовное дело о взятке в размере 3 млрд руб. депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой.
Коммерсантъ09:16
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