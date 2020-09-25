Кремль ответил на противоречия в заявлениях МИД и СВР по «Новичку»
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Кремль ответил на противоречия в заявлениях МИД и СВР по "Новичку". С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Песков не увидел противоречий в заявлениях Нарышкина и Захаровой по «Новичку»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не усматривать противоречий в заявлениях представителя МИД РФ Марии Захаровой и главы СВР Сергея Нарышкина по наличию и производству "Новичка" на территории РФ.
ТАСС06:21
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