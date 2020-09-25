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Кремль ответил на противоречия в заявлениях МИД и СВР по «Новичку»

Кремль ответил на противоречия в заявлениях МИД и СВР по "Новичку". С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков не увидел противоречий в заявлениях Нарышкина и Захаровой по «Новичку»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не усматривать противоречий в заявлениях представителя МИД РФ Марии Захаровой и главы СВР Сергея Нарышкина по наличию и производству "Новичка" на территории РФ.
ТАСС06:21
Подробнее о событии
РБК

Кремль не увидел противоречий в словах Захаровой и Нарышкина о «Новичке»

РБК06:39
URA.Ru

Песков рассказал об уничтожении «Новичка»

URA.Ru06:28
ТАСС

Песков не увидел противоречий в заявлениях Нарышкина и Захаровой по «Новичку»

ТАСС06:16
Известия

Песков не нашел противоречий в заявлениях МИД и СВР по «Новичку»

Известия06:06
Газета.Ru

В Кремле прокомментировали заявление МИДа о «Новичке» в СССР

Газета.Ru05:59
Lenta.ru

Кремль ответил на противоречия в заявлениях МИД и СВР по «Новичку»

Lenta.ru05:52
Интерфакс

Песков не увидел противоречий в словах Лаврова и Нарышкина о «Новичке»

Интерфакс06:09

Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн
Evo-rus.com07:03
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Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
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Километровые скважины на Марсе могут указать на жизнь

Лингам предполагает, что одним из способов проверить, существует ли жизнь, погребенная под толстым слоем горных пород, — это бурение вблизи экватора Марса или Луны, то есть в точках с более высокими температурами.
Популярная механика05:02

Полиция Ленобласти опровергла фейк о «рабовладельческой ферме»

Пикалёво, Ленинградская область, 25 сентября 2020, 15:30 — REGNUM Полиция Ленинградской области опровергла сообщение мужчины о наличии рабовладельческой фермы в городе Пикалёво, где якобы его и еще порядка двадцати человек насильно держал и эксплуатировал местный бизнесмен.
REGNUM08:30
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Психологи: сексуальное возбуждение повышает уверенность на свидании

Анализируя записи, психологи пришли к выводу, что те добровольцы, которые получали сексуальную стимуляцию, вели себя расслабленнее, а своего партнера воспринимали как более привлекательного и интересного, передает Naked Science.
Народные новости07:35
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Дэниэл Рэдклифф озвучил условие для возвращения к роли Гарри Поттера

Актер озвучил свое условие, при котором он будет сниматься в картине «Проклятое дитя» – Джоан Роулинг, которая ранее заявила о неприязни к трансгендерам, не должна иметь никакого отношения к экранизации.
Evo-rus.com07:32
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