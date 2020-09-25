Километровые скважины на Марсе могут указать на жизнь

Лингам предполагает, что одним из способов проверить, существует ли жизнь, погребенная под толстым слоем горных пород, — это бурение вблизи экватора Марса или Луны, то есть в точках с более высокими температурами.