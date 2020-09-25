Кремль ответил на противоречия в заявлениях МИД и СВР по "Новичку". С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

С чего всё началось Песков не увидел противоречий в заявлениях Нарышкина и Захаровой по «Новичку» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не усматривать противоречий в заявлениях представителя МИД РФ Марии Захаровой и главы СВР Сергея Нарышкина по наличию и производству "Новичка" на территории РФ. ТАСС 06:21