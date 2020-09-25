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Piter.tv
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Кремль ответил на противоречия в заявлениях МИД и СВР по «Новичку»

Кремль ответил на противоречия в заявлениях МИД и СВР по "Новичку". С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков не увидел противоречий в заявлениях Нарышкина и Захаровой по «Новичку»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не усматривать противоречий в заявлениях представителя МИД РФ Марии Захаровой и главы СВР Сергея Нарышкина по наличию и производству "Новичка" на территории РФ.
ТАСС06:21
Подробнее о событии
РБК

Кремль не увидел противоречий в словах Захаровой и Нарышкина о «Новичке»

РБК06:39
ТАСС

Песков не увидел противоречий в заявлениях Нарышкина и Захаровой по «Новичку»

ТАСС06:16
Интерфакс

Песков не увидел противоречий в словах Лаврова и Нарышкина о «Новичке»

Интерфакс06:09
Известия

Песков не нашел противоречий в заявлениях МИД и СВР по «Новичку»

Известия06:06
Газета.Ru

В Кремле прокомментировали заявление МИДа о «Новичке» в СССР

Газета.Ru05:59
Lenta.ru

Кремль ответил на противоречия в заявлениях МИД и СВР по «Новичку»

Lenta.ru05:52
URA.Ru

Песков рассказал об уничтожении «Новичка»

URA.Ru06:28

ВДВ отработали транспортировку десанта в рамках учений «Кавказ-2020»

Подразделения Воздушно-десантных войск России отрабатывают задачи транспортировки отрядов передового десанта на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в рамках стратегических учений «Кавказ-2020», сообщили в Минобороны.
Взгляд.ру22 сентября в 03:08

Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
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