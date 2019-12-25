с чего всё началось

Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.

В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Политика Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.

Политика Путин отказался снижать целевые показатели нацпроектов Президент России Владимир Путин заявил, что снижать планку, поставленную в национальных проектах, нецелесообразно: снижать целевые показатели власти точно не будут.

Общество В Роструде разъяснили порядок оплаты труда в новогодние каникулы Гарантии по оплате труда в период новогодних каникул сохранятся за работниками в соответствии со статьёй 112 Трудового Кодекса России, сообщил 25 декабря заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Политика МИД России исключил введение санкций против части американцев Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.

Хоккей Овечкин посетил рождественский ужин Трампа Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.

Политика Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2» Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.

Политика Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.

Общество Адвокаты Шаведдинова подают заявления о похищении и незаконном лишении человека свободы Заявления, пообещал Навальный, будут поданы о похищении человека, о незаконном лишении свободы, о превышении полномочий и незаконном запрете использовать средства связи, так как Шаведдинову запретили использовать в части мобильный телефон, несмотря на то, что он имеет такое право по армейскому уставу.

Политика Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть» Глава правительства поблагодарил Путина за внимание к работе кабмина и решения, которые оперативно принимаются президентом «в необходимых случаях», а также пожелал главе государства «хорошего Нового года».

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Происшествия Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Общество Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова Тверской суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.