Политика
РИА НовостиВ Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.
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с чего всё началось
Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.РИА Новости08:24
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Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
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В Британии начали отмечать Рождество. В честь праздника Кейт Миддлтон показала необычное фото детей.
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Второй за день вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
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МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
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Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
«Русский Tesla Cybertruck», построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Политика
Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2»
Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Политика
Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.
Общество
Адвокаты Шаведдинова подают заявления о похищении и незаконном лишении человека свободы
Заявления, пообещал Навальный, будут поданы о похищении человека, о незаконном лишении свободы, о превышении полномочий и незаконном запрете использовать средства связи, так как Шаведдинову запретили использовать в части мобильный телефон, несмотря на то, что он имеет такое право по армейскому уставу.
Политика
Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»
Глава правительства поблагодарил Путина за внимание к работе кабмина и решения, которые оперативно принимаются президентом «в необходимых случаях», а также пожелал главе государства «хорошего Нового года».
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Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы
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Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
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Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
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Издание FourFourTwo назвало 10 лучших матчей последнего десятилетия.
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Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка
Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Экономика
Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке
Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Общество
Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова
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Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти
Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.