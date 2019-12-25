Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.
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с чего всё началось
Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы
", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.
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