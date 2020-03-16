Коронавирус
РБККремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией
Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия закроет границы с Белоруссией для перемещения людей для предотвращения массового распространения коронавируса. В Погранкомитете Белоруссии заявили, что пока решения о закрытии границы с Россией Минском не принималось.
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Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Общество
Оплата больничных на карантине по коронавирусу будет изменена
«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник.
Политика
Маас выступил против попыток США переманить ученых
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса.
Общество
Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель
По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
Общество
За сутки в России появилось 30 новых случаев заражения коронавирусом
Главам регионов страны, где был выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета.
Хоккей
«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Политика
Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Армия и оружие
США оценили обнаружение российскими ВКС американского лагеря в Арктике
Американская пресса дала оценку действиям российских ВКС, которые нашли лагерь ВС США в Арктике.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Экономика
Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет
Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Религия
РПЦ увеличила объем вина во время причастия для борьбы с коронавирусом
Протоиерей Леонид Калинин заявил, что коронавирусом невозможно заразиться во время причастия, потому что в кагоре содержится алкоголь, передает "Говорит Москва".
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены
Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
Экономика
Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»
В ноябре 2019 года комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям одобрила сделку по вхождению в капитал "Новомета" группы инвесторов с участием Saudi Aramco, саудовского фонда PIF и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ): было одобрено соглашение о приобретении саудовскими компаниями 20,5% в "Новомете" за 5 миллиардов руб. и 10,2% — РФПИ за примерно 2,5 миллиарда руб.
Кино
Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»
Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
Авто
Сфотографирован новый кроссовер Volkswagen для России
Новый компактный кроссовер Volkswagen Tharu, который, как сообщали «Автоновости дня», станет глобальным и даже появится в России, вышел на тесты в Мексике.
Общество
В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса
Власти Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава управления по делам религии Турции (Diyanet) Али Эрбаш в понедельник.
Музыка
В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Происшествия
У вернувшейся из Германии кировчанки подтвердили коронавирус
У жительницы Кирова, которая ранее вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции, подтвердили коронавирус.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Общество
РФПИ инвестирует в производство теста на коронавирус
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовится инвестировать в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
Террористы пытаются сорвать патрулирование в Идлибе. Взорван мост
Террористы взорвали мост Мохамбаль на трассе М4, что в сирийской провинции Идлиб.
Здоровье
Учёные рассказали, как дети переносят коронавирус
Китайские учёные рассказали, как дети переносят коронавирус нового типа COVID-19.
Общество
Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса на транспорте
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.
Армия и оружие
Аналитик: Турция может иметь военное преимущество над Россией в Сирии
«Общее военное превосходство России не переводится в превосходство сил на местах на северо-западе Сирии», — указывает автор в статье для The National Interest, имея в виду сирийскую провинцию Идлиб, где сирийские правительственные войска и поддерживаемые Турцией повстанцы яростно боролись за контроль над этим районом.
Политика
Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после выступления в Госдуме
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после выступления в Госдуме, в котором предложила поправку в Конституцию РФ.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.