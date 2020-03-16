Коронавирус

РБКРБККремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия закроет границы с Белоруссией для перемещения людей для предотвращения массового распространения коронавируса. В Погранкомитете Белоруссии заявили, что пока решения о закрытии границы с Россией Минском не принималось.
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В Кремле прокомментировали закрытие границы с Белоруссией

РИА Новости08:39

Эксперт: закрытие границы с Белоруссией повысит безопасность и россиян, и белорусов

ТАСС08:20

В Кремле оценили слова Лукашенко после закрытия границы РФ с Белоруссией

Газета.Ru06:25

Кремль ответил на критику Лукашенко после закрытия границы с Белоруссией

Lenta.ru06:36

В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

RT на русском06:29

В Кремле надеются на понимание Минска по вопросу закрытия границы

РЕН ТВ06:28

Кремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией

РБК07:55
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Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском 09:38
Общество

Оплата больничных на карантине по коронавирусу будет изменена

«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник.
Комсомольская правда 09:20
Политика

Маас выступил против попыток США переманить ученых

Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса.
РИА Новости 06:52
Общество

Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
78.ru 09:48
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
РИА Новости 09:42
Общество

За сутки в России появилось 30 новых случаев заражения коронавирусом

Главам регионов страны, где был выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета.
LentaChel.ru 09:45
Хоккей

«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:41
Политика

Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
RT на русском 06:51
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Газета.Ru 03:50
Армия и оружие

США оценили обнаружение российскими ВКС американского лагеря в Арктике

Американская пресса дала оценку действиям российских ВКС, которые нашли лагерь ВС США в Арктике.
Народные новости 13 марта в 16:50
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Религия

РПЦ увеличила объем вина во время причастия для борьбы с коронавирусом

Протоиерей Леонид Калинин заявил, что коронавирусом невозможно заразиться во время причастия, потому что в кагоре содержится алкоголь, передает "Говорит Москва".
Газета.Ru 09:23
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены

Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
АБН 06:54
Экономика

Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»

В ноябре 2019 года комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям одобрила сделку по вхождению в капитал "Новомета" группы инвесторов с участием Saudi Aramco, саудовского фонда PIF и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ): было одобрено соглашение о приобретении саудовскими компаниями 20,5% в "Новомете" за 5 миллиардов руб. и 10,2% — РФПИ за примерно 2,5 миллиарда руб.
Вести.Ru 06:35
Кино

Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»

Премьера второго сезона «Ведьмака» ожидается в конце 2020 — начале 2021 года.
Культуромания 04:48
Авто

Сфотографирован новый кроссовер Volkswagen для России

Новый компактный кроссовер Volkswagen Tharu, который, как сообщали «Автоновости дня», станет глобальным и даже появится в России, вышел на тесты в Мексике.
Автоновости дня 02:43
Общество

В Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за коронавируса

Власти Турции приостановили массовые молитвы в мечетях из-за ситуации с коронавирусом, заявил глава управления по делам религии Турции (Diyanet) Али Эрбаш в понедельник.
РИА Новости 09:07
Музыка

В Германии оценили шансы Little Big на победу в «Евровидении»

Rambler News Service 05:44
Здоровье

В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Петербургский дневник вчера в 08:56
Происшествия

У вернувшейся из Германии кировчанки подтвердили коронавирус

У жительницы Кирова, которая ранее вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции, подтвердили коронавирус.
Российская газета 09:21
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Газета.Ru 02:43
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Общество

РФПИ инвестирует в производство теста на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готовится инвестировать в производство систем диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 08:23
Армия и оружие

Террористы пытаются сорвать патрулирование в Идлибе. Взорван мост

Террористы взорвали мост Мохамбаль на трассе М4, что в сирийской провинции Идлиб.
Вести.Ru 09:45
Здоровье

Учёные рассказали, как дети переносят коронавирус

Китайские учёные рассказали, как дети переносят коронавирус нового типа COVID-19.
Ferra 14 марта в 13:55
Общество

Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса на транспорте

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил расширить диагностику коронавируса в аэропортах и на железных дорогах.
RT на русском 09:20
Армия и оружие

Аналитик: Турция может иметь военное преимущество над Россией в Сирии

«Общее военное превосходство России не переводится в превосходство сил на местах на северо-западе Сирии», — указывает автор в статье для The National Interest, имея в виду сирийскую провинцию Идлиб, где сирийские правительственные войска и поддерживаемые Турцией повстанцы яростно боролись за контроль над этим районом.
Московский Комсомолец Турция 05:01
Политика

Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после выступления в Госдуме

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после выступления в Госдуме, в котором предложила поправку в Конституцию РФ.
ФАН 06:29
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Известия вчера в 07:21
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