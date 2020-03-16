Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия закроет границы с Белоруссией для перемещения людей для предотвращения массового распространения коронавируса. В Погранкомитете Белоруссии заявили, что пока решения о закрытии границы с Россией Минском не принималось.

Кремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией

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