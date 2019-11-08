НАТО, скажем так, живо или мертво и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии - это не нам решать, мы не патологоанатомы.

Североатлантический альянс (НАТО) всегда являлся инструментом конфронтации и агрессии. Несмотря на это, Россия на протяжении всего времени была открыта к сотрудничеству с этой структурой.

Кремль ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Общество Профессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения.

Происшествия В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.

Транспорт Воробьев и Собянин проверили готовность МЦД Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым проверил готовность к открытию первых линий Московских центральных диаметров (МЦД).

Политика Украина отказалась выполнить главное условие России по газу Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.

Политика Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы.

Происшествия Министр строительства Ставрополья арестован В ведомстве пояснили, что на основании решения суда министра арестовали на период расследования уголовного дела.

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Общество Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2» Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Шоу-бизнес Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери В начале года звезда сериала «Кадетство» стал героем скандала, связанного с внебрачной дочерью Оливией.

Гаджеты Стабильная версия MIUI 11 вышла для 15 смартфонов Xiaomi и Redmi Среди смартфонов, получающих новую MIUI 11 оказались следующие модели: Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2 и Redmi 7A.

Наука Употребление кофе снижает риск развития рака печени Регулярное употребление кофе уменьшает почти на 50% риск развития одного из самых распространенных раков печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).

Здоровье Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.

Религия Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.

Происшествия В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.

Шоу-бизнес Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.

Общество Умер друг тигра Амура козел Тимур Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.

Интернет В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.

Единоборства Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Армия и оружие В Киеве заявили о готовности к разведению сил в районе Петровского Украина готова начать разведение сил и средств в районе Петровского в пятницу, заявил командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко.

Армия и оружие Иностранный беспилотник сбили в Иране В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.

Политика Песков исключил запрет «Википедии» после появления российского аналога У российских властей нет планов по ограничению доступа к «Википедии» после появления отечественного аналога, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Общество Миллиардер Роман Абрамович посетил Гагаринское поле Председатель федерального парламента, миллиардер и губернатор Валерий Радаев осмотрели Гагаринское поле и обсудили множество вопросов.