Политика
Русская ПланетаКремль ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Североатлантический альянс (НАТО) всегда являлся инструментом конфронтации и агрессии. Несмотря на это, Россия на протяжении всего времени была открыта к сотрудничеству с этой структурой.
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НАТО живо или мертво и какие части цели у этого альянса находятся в коматозном состоянии, не нам решать, мы не патологоанатомы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 04:45
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«Не патологоанатомы»: Кремль отреагировал на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Национальная служба новостей05:03
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 07:17, Вашингтон
Шоу-бизнес
Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе
Вечерняя Москва 06 ноября в 23:42
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости 06 ноября в 20:06
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Политика
Макрон перечислил три сценария развития России
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.
Газета.Ru вчера в 15:45
Армия и оружие
СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты
Известия 06 ноября в 13:56
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Общество
Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»
Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:08
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Общество
Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть
Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти.
Газета.Ru 06:08
Происшествия
Стая бродячих собак покалечила 8-летнего мальчика в Красноярске
Следователи проводят проверку после нападения стаи собак на 8-летнего мальчика, которого в результате инцидента госпитализировали с тяжёлыми травмами.
Life.ru вчера в 16:14
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали таксиста, избившего до смерти пассажира
Сотрудники полиции задержали водителя такси в Нижнем Новгороде, который избил пассажира, умершего на месте происшествия.
ТАСС 04:05
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Общество
Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний
Активнее всего в 2018-19 годах росли зарплаты топ-менеджеров компаний – на 8%. Сотрудники среднего и старшего звена управления, а также рядовые специалистам и вспомогательный персонал в среднем стали получать на 6% больше.
Газета.Ru 05:24
Политика
Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС
Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
Известия вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов
Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество.
Lenta.ru 02:27
Религия
Александрийский патриарх признал ПЦУ
Как следует из размещенной в Интернете видеозаписи литургии в храме Архангела Михаила в Каире, Александрийский патриарх впервые упомянул имя главы ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных Православных церквей.
Интерфакс Религия 06:04
Происшествия
В Саратовской области мать и четверо детей найдены погибшими
Российская газета 02:45
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленная Александра Шульгина Юлия Михальчик заявила, что Валерии не стоило резко высказываться об отце своих детей после развода с ним
Валерия рассказала, что Шульгин поднимал на нее руку, издевался над детьми и вообще вел себя как тиран.
Вокруг ТВ 06:45
Происшествия
Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке
Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Технологии
Китай объявил о начале создания 6G-сетей
"Создание рабочей группы по продвижению исследований и разработок сетей 6G и общей группы экспертов знаменует собой официальное начало работ по созданию технологий связи шестого поколения в Китае", — сообщили на сайте министерства науки и техники Китая.
ПРАЙМ 07:10
Политика
В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском
Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
Известия 05:16
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 06:05
Происшествия
Фанатов ЦСКА задержали после погромов в Будапеште
Lenta.ru вчера в 15:22
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22