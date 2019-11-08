Политика

Русская ПланетаРусская ПланетаКремль ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Североатлантический альянс (НАТО) всегда являлся инструментом конфронтации и агрессии. Несмотря на это, Россия на протяжении всего времени была открыта к сотрудничеству с этой структурой.
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Дмитрий Песков
НАТО живо или мертво и какие части цели у этого альянса находятся в коматозном состоянии, не нам решать, мы не патологоанатомы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 04:45

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«Не патологоанатомы»: Кремль отреагировал на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Национальная служба новостей05:03

Песков о словах Макрона о «смерти мозга» НАТО: мы не патологоанатомы, чтобы давать оценки

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Кремль ответил «мы не патологоанатомы» на слова о смерти мозга НАТО

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Песков оценил высказывание Макрона о «смерти мозга» НАТО

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Кремль отказался ставить диагноз НАТО

Lenta.ru05:01

НАТО изначально была инструментом конфронтации, заявил Песков

РИА Новости04:53

В Кремле отреагировали на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

RT на русском04:51
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 07:17, Вашингтон
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Малахов раскрыл самый большой гонорар гостю за участие в его программе

Вечерняя Москва 06 ноября в 23:42
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Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
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Lenta.ru вчера в 11:42
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Макрон перечислил три сценария развития России

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что есть три сценария развития российской стороны в будущем.
Газета.Ru вчера в 15:45
Армия и оружие

СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты

Известия 06 ноября в 13:56
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РИА Новости вчера в 16:32
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РИА Новости 03:40
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.
ToDay News Ufa вчера в 15:20
Общество

Польша оштрафовала компанию Engie из-за «Северного потока — 2»

Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) на французскую компанию Engie в связи с отсутствием содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:08
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Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Общество

Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть

Здоровье миллениалов ухудшается быстрее, чем у предыдущих поколений, и смертность может в ближайшем будущем сильно возрасти.
Газета.Ru 06:08
Происшествия

Стая бродячих собак покалечила 8-летнего мальчика в Красноярске

Следователи проводят проверку после нападения стаи собак на 8-летнего мальчика, которого в результате инцидента госпитализировали с тяжёлыми травмами.
Life.ru вчера в 16:14
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали таксиста, избившего до смерти пассажира

Сотрудники полиции задержали водителя такси в Нижнем Новгороде, который избил пассажира, умершего на месте происшествия.
ТАСС 04:05
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 06:41
Происшествия

В Челябинске пьяная компания избила депутата райсовета

REGNUM 06:29
Общество

Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков

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Политика

«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта

Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Авто

АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

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Общество

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Активнее всего в 2018-19 годах росли зарплаты топ-менеджеров компаний – на 8%. Сотрудники среднего и старшего звена управления, а также рядовые специалистам и вспомогательный персонал в среднем стали получать на 6% больше.
Газета.Ru 05:24
Политика

Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
Известия вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов

Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за неуплату налога на имущество.
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Религия

Александрийский патриарх признал ПЦУ

Как следует из размещенной в Интернете видеозаписи литургии в храме Архангела Михаила в Каире, Александрийский патриарх впервые упомянул имя главы ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных Православных церквей.
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В Саратовской области мать и четверо детей найдены погибшими

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Экс-возлюбленная Александра Шульгина Юлия Михальчик заявила, что Валерии не стоило резко высказываться об отце своих детей после развода с ним

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Вокруг ТВ 06:45
Происшествия

Три взрыва произошли в кафе в Бишкеке

Три взрыва произошли в кафе в центре Бишкека, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Технологии

Китай объявил о начале создания 6G-сетей

"Создание рабочей группы по продвижению исследований и разработок сетей 6G и общей группы экспертов знаменует собой официальное начало работ по созданию технологий связи шестого поколения в Китае", — сообщили на сайте министерства науки и техники Китая.
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В ОБСЕ назвали дату и время разведения сил в Петровском

Специальный представитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик заявил, что разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское (подконтролен самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР) состоится в субботу, 9 ноября.
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Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

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Савичева рассказала о расставании с мужем

Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
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