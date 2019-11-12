В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Назарбаев предложил провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.

с чего всё началось

Организовать личную встречу Путина и Зеленского предложил во вторник Нурсултан Назарбаев. Первый президент Казахстана заявил, что уже обсудил это с Зеленским, который дал свое согласие.

Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

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