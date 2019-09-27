Политика

РИА НовостиРИА НовостиКремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
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с чего всё началось

Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

У России нет планов по воссозданию Советского Союза к 2024 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР.
РИА Новостивчера в 13:40

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В Кремле ответили на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

РИА Новостивчера в 23:06

СМИ: Саакашвили не исключил, что Грузия и Россия могут стать одной страной

Росбалтвчера в 07:30

Песков прокомментировал слова Саакашвили о «плане РФ воссоздать СССР»

РЕН ТВвчера в 14:01

Песков: Россия не планирует воссоздавать СССР

News.ruвчера в 14:06

Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

РБКвчера в 13:50

Кремль прокомментировал слова Саакашвили о желании Путина вернуть Советский Союз

Lenta.ruвчера в 13:41

В Кремле ответили на слова Саакшвили о планах России воссоздать СССР

Известиявчера в 14:05
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Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Здоровье

Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию

В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.
OAnews 26 сентября в 10:52
Общество

Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе

Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
Lenta.ru вчера в 09:06
Политика

Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Единоборства

«Чемпионат» покажет видеотрансляцию боя Головкин — Деревянченко

Бой Головкин — Деревянченко будет эксклюзивно показан на территории РФ только для пользователей «Чемпионата».
Чемпионат вчера в 17:29
Здоровье

Елена Малышева предложила оптимизацию медучреждений для сокращения кадрового дефицита

Телеведущая полагает, что оптимизация медицинской инфраструктуры позволит решить проблему с кадрами.
Vademecum вчера в 07:26
Наука

Ученые неожиданно выяснили, что препятствует появлению рака

Исследователи из Университета Ливерпуля пришли к выводу, что в некоторых случаях старение человека может препятствовать развитию онкологии.
Российская газета 01:43
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Армия и оружие

Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 25 сентября в 09:46
Авто

Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом

Британские автоэксперты сообщества Driver Power провели исследование и выяснили, какие кроссоверы, предлагающиеся на вторичном рынке, являются самыми надежными.
NewInform 25 сентября в 04:18
Шоу-бизнес

Волочкова приняла участие в «Битве экстрасенсов»

Балерина Анастасия Волочкова приняла участие в программе "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ.
Народные новости 25 сентября в 03:08
Кино

Человека-паука вернули в киновселенную Marvel

Студия Marvel сможет спродюсировать еще один фильм о Человеке-пауке благодаря тому, что компании Disney и Sony заключили сделку.
Известия вчера в 22:48
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия

В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе

В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Шоу-бизнес

Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду

Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Культура

Ведущий «Вечернего Урганта» ушел из «Уральских пельменей» из-за шуток о теще

Ведущий «Вечернего Урганта» рассказал, что ушел из «Уральских пельменей» из-за шуток о теще.
Дни24 01:50
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия

В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

Вести.Ru вчера в 11:47
Армия и оружие

Россия построит лазерный полигон

Минобороны России подписало контракт, предполагающий проведение опытно-конструкторской работы (ОКР) «Стретта», которая обеспечит на специализированном полигоне одновременную подготовку двух бригад, использующих лазерные имитаторы стрельбы, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Lenta.ru вчера в 11:12
Общество

Девушка написала мертвому брату и получила ответ

Газета.Ru 26 сентября в 22:11
Политика

8 делегаций бойкотировали выступление Венесуэлы на ГА ООН

Газета.Ru вчера в 21:00
Политика

Белый дом засекретил беседу Трампа о вмешательстве США в чужие дела

Доступ к стенограмме беседы Дональда Трампа с представителями России, в которой признавалось вмешательство США в дела других стран, ограничили обеспокоенные сотрудники Белого дома, 27 сентября сообщает The Washington Post.
Красная весна 02:55
Армия и оружие

Испытатели провели запредельную проверку российского автомата АК-74М

Автомат Калашникова подвергся запредельной проверке на прочность. Из него вёлся непрерывный автоматический огонь длительное время.
REGNUM 25 сентября в 08:44
Кино

Уилл Смит представил фильм «Гемини»

Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России 26 сентября в 22:09
Игры

Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге

24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Peterburg News 25 сентября в 18:58
Шоу-бизнес

31-летняя принцесса Беатрис выходит замуж

Напомним, что избранником Беатрис стал 34-летний мультимиллионер Эдоардо Мопелли Моцци.
Wday.ru 26 сентября в 10:29
Наука

Радио, которое ищет темную материю

Руководствуясь теориями Грэма и Димопулоса, Кент Ирвин, профессор физики элементарных частиц и астрофизики в Стэнфорде и Национальной ускорительной лаборатории SLAC, строит радио для темной материи, которое будет искать сигнал аксионов, способом, которым стандартное FM радио принимает передачу.
AstroNews.ru 26 сентября в 08:18
Экономика

S&P повысило рейтинг Украины с "B-" до "B" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия

Взрыв прогремел у избирательного участка в Кандагаре

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