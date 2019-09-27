У России нет планов по воссозданию Советского Союза к 2024 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР.

с чего всё началось

Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.

Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

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