Политика

РИА НовостиРИА НовостиКремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
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с чего всё началось

Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

У России нет планов по воссозданию Советского Союза к 2024 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР.
РИА Новости13:40

Подробнее о событии

Песков: Россия не планирует воссоздавать СССР

News.ru14:06

Песков прокомментировал слова Саакашвили о «плане РФ воссоздать СССР»

РЕН ТВ14:01

Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

РИА Новости13:40

В Кремле ответили на слова Саакшвили о планах России воссоздать СССР

Известия14:05

Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

РБК13:50

Кремль прокомментировал слова Саакашвили о желании Путина вернуть Советский Союз

Lenta.ru13:41

СМИ: Саакашвили не исключил, что Грузия и Россия могут стать одной страной

Росбалт07:30
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Происшествия

Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

ТАСС вчера в 01:45
Армия и оружие

На авиабазе Хмеймим за два года сбили более 100 дронов боевиков

ТАСС 06:59
Политика

CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:11
Происшествия

Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
ТАСС 03:59
Единоборства

Боец MMA Мирзаев проиграл нокаутом на турнире ACA 99

Российский боец смешанного стиля (MMA) Расул Мирзаев потерпел поражение от соотечественника Шамиля Шахбулатова на турнире Абсолютного чемпионата "Ахмат" (ACA) 99 в Москве.
Газета.Ru 14:14
Общество

Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Кино

Sony поручит экранизацию игры «Uncharted» режиссеру «Бамблби»

Как сообщает издание Deadline, им станет Трэвис Найт, в активе которого фантастический фильм "Бамблби", являвшийся спин-оффом серии о Трансформерах.
Kinonews.ru 17:31
Политика

ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо

Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.
ТАСС 04:47
Происшествия

Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка

Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Политика

Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Происшествия

В Уфе запретили стрелять из автоматов на полигоне из-за пуль в домах

Ленинский районный суд Уфы вынес решение о запрете использовать дальнобойное оружие на полигоне Росгвардии в связи с тем, что местные жители окрестных домов жаловались на пули, которые попадали в их дома.
Российская газета 07:45
Происшествия

Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде

Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Футбол

В ФИФА раскрыли планы по ограничению аренды игроков и выплат агентам

ФИФА объявила о планах реформирования трансферной системы, включая ограничение агентских комиссий и число игроков, которых клубы могут отправить в аренду.
Матч ТВ 25 сентября в 12:50
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес

55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике

Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Кино

Актер из «Глухаря» Балабанов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Советский и российский актёр театра и кино Виктор Балабанов попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщает Пятый канал.
Российская газета 09:55
Здоровье

Медики назвали главные признаки микроинсульта

Эксперты перечислили главные признаки, по которым можно распознать инсульт или микроинсульт.
Рамблер 07:19
Хоккей

Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе

На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru 10:54
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона сериала «Сваты»

Народный артист России Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона сериала "Сваты".
Piter.tv 25 сентября в 08:31
Происшествия

В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу

Вести.Ru 11:47
Армия и оружие

Потери ВСУ — 24 карателя: сводка о военной ситуации на Донбассе

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su 09:10
Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль

Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.
Актуальные Новости 08:38
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Экономика

В России предложили повысить прожиточный минимум пенсионеров

Правительство России в 2020 году предложили увеличить в целом по России сумму прожиточного минимума пенсионеров.
МонаВиста вчера в 02:43
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Гаджеты

IPhone 12 будет похож на iPhone 4

В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек 25 сентября в 11:37
Происшествия

В Испании по запросу США задержан россиянин

По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.
ТАСС 17:23
Волейбол

Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира

Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 07:22
Шоу-бизнес

Футболиста Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы

В комментариях к совместному снимку Тарасова и Костенко люди задавались вопросом, зачем футболист надел «женские» джинсы.
Телепрограмма 09:25
Политика

Лавров и Помпео провели переговоры

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 12:05
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