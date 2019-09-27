Политика
РИА НовостиКремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Ранее Саакашвили, слова которого опубликовали грузинские СМИ, заявил, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть планы по воссозданию СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
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с чего всё началось
У России нет планов по воссозданию Советского Союза к 2024 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении Москвы воссоздать СССР.РИА Новости13:40
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 21:00, Вашингтон
Происшествия
Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей
ТАСС вчера в 01:45
Политика
CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:11
Происшествия
Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений о пожаре в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
ТАСС 03:59
Единоборства
Боец MMA Мирзаев проиграл нокаутом на турнире ACA 99
Российский боец смешанного стиля (MMA) Расул Мирзаев потерпел поражение от соотечественника Шамиля Шахбулатова на турнире Абсолютного чемпионата "Ахмат" (ACA) 99 в Москве.
Газета.Ru 14:14
Общество
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Кино
Sony поручит экранизацию игры «Uncharted» режиссеру «Бамблби»
Как сообщает издание Deadline, им станет Трэвис Найт, в активе которого фантастический фильм "Бамблби", являвшийся спин-оффом серии о Трансформерах.
Kinonews.ru 17:31
Политика
ВС РФ отказал в реабилитации советского полковника Владимира Арцезо
Арцезо был признан виновным в том, что, являясь заместителем командующего 57-й армией по бронетанковым войскам, в мае 1942 года сдался в плен и на допросе выдал немецкому военному командованию секретные сведения о бронетанковых войсках Красной Армии.
ТАСС 04:47
Происшествия
Сотрудницы погранслужбы Украины убили новорожденного ребенка
Две сотрудницы погранслужбы во Львове убили младенца, передает РИА "Новости" со ссылкой на Государственного бюро расследований.
Газета.Ru 14:14
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Происшествия
В Уфе запретили стрелять из автоматов на полигоне из-за пуль в домах
Ленинский районный суд Уфы вынес решение о запрете использовать дальнобойное оружие на полигоне Росгвардии в связи с тем, что местные жители окрестных домов жаловались на пули, которые попадали в их дома.
Российская газета 07:45
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Футбол
В ФИФА раскрыли планы по ограничению аренды игроков и выплат агентам
ФИФА объявила о планах реформирования трансферной системы, включая ограничение агентских комиссий и число игроков, которых клубы могут отправить в аренду.
Матч ТВ 25 сентября в 12:50
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес
55-летняя Вика Цыганова поразила фигурой в купальнике
Белый раздельный купальник позволял рассмотреть фигуру Цыгановой, на которой даже самые предвзятые хейтеры не смогли найти ни одного лишнего килограмма.
Wday.ru вчера в 01:06
Кино
Актер из «Глухаря» Балабанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Советский и российский актёр театра и кино Виктор Балабанов попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщает Пятый канал.
Российская газета 09:55
Здоровье
Медики назвали главные признаки микроинсульта
Эксперты перечислили главные признаки, по которым можно распознать инсульт или микроинсульт.
Рамблер 07:19
Хоккей
Медали олимпийского чемпиона Белошейкина продаются на аукционе
На аукционе Ebay появился лот с медалями бывшего вратаря хоккейной сборной СССР Евгения Белошейкина.
Pravda.Ru 10:54
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона сериала «Сваты»
Народный артист России Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона сериала "Сваты".
Piter.tv 25 сентября в 08:31
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Армия и оружие
Потери ВСУ — 24 карателя: сводка о военной ситуации на Донбассе
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su 09:10
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль
Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.
Актуальные Новости 08:38
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Экономика
В России предложили повысить прожиточный минимум пенсионеров
Правительство России в 2020 году предложили увеличить в целом по России сумму прожиточного минимума пенсионеров.
МонаВиста вчера в 02:43
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Гаджеты
IPhone 12 будет похож на iPhone 4
В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек 25 сентября в 11:37
Происшествия
В Испании по запросу США задержан россиянин
По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.
ТАСС 17:23
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 07:22
Шоу-бизнес
Футболиста Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы
В комментариях к совместному снимку Тарасова и Костенко люди задавались вопросом, зачем футболист надел «женские» джинсы.
Телепрограмма 09:25
Политика
Лавров и Помпео провели переговоры
На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 12:05