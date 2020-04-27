Коронавирус
Lenta.ruКремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России
Кремль ответил на слова ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова об угрозе обеднения среднего класса в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока рано делать подобные заключения.
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с чего всё началось
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБКвчера в 16:23
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Культура
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Вокруг ТВ 16:12
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия поднялась на восьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом.
Деловое.ТВ 05:30
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Общество
Несколько десятков человек погибли из-за взрыва в Сирии
Несколько десятков человек погибли из-за взрыва в сирийском Африне. Об этом сообщает Минобороны Турции в Twitter.
Lenta.ru 12:15
Кино
К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах
Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств.
Коммерсантъ 18:34
Политика
Путин объявил о решении провести авиапарад 9 мая
Российская газета 12:40
Недвижимость
ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья
За месяц режима самоизоляции средние цены на вторичное жилье в городах России снизились на 3%, до 71,7 тыс. руб. за 1 кв. м. В целом с начала года стоимость вторички упала на 1,7%. Такие данные приводятся в исследовании сервиса объявлений ЦИАН, специалисты которого проанализировали цены на вторичные квартиры в 129 российских городах с населением от 100 тыс. человек.
РБК вчера в 08:29
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Экономика
Пессимизм российского бизнеса достиг уровня кризисного 2015 года
Доля российского бизнеса, ожидающего снижения доходов и прибыли на фоне пандемии коронавируса, достигла рекордного уровня со второй половины 2015 года, свидетельствуют данные проведенного Deloitte опроса финансовых директоров ведущих компаний из ключевых отраслей.
РБК 17:00
Киберспорт
Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2
28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru 14:21
Политика
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
Гаджеты
Xiaomi представила в России Redmi Note 9S
News.ru 15:05
Космос
На МКС начали разгрузку корабля «Прогресс МС-14»
Москва, 26 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Члены долговременной экспедиции Международной космической станции приступили к разгрузке корабля «Прогресс МС-14», сообщил космонавт Иван Вагнер в социальной сети Twitter.
REGNUM 26 апреля в 01:14
Общество
Глава Рослесхоза рассказал о ситуации с природными пожарами
Глава Рослесхоза Сергей Аноприенко в интервью газете «Известия» рассказал, что в конце марта в России произошёл всплеск лесных пожаров.
RT на русском 19:31
Авто
Продажи легковушек в России в 2020 году упадут на 30%
По итогам 2020 года продажи новых легковых автомобилей в стране снизятся на 30%, до 1,14 млн машин.
Известия 17:01
Общество
Собянин ужесточил требования к режиму тишины на период самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках продления ограничительных мер ужесточил требования к режиму тишины в городе на период самоизоляции.
Газета.Ru 15:43
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Финансы
Индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов
Нью-Йорк, США, 28 апреля 2020, 16:51 — REGNUM Фондовый рынок США вырос на открытии 28 апреля, на фоне относительно позитивных квартальных отчетов крупных компаний.
REGNUM 09:51
Общество
Пушков считает, что Россия выходит на плато по коронавирусу
Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил мнение, что Россия выходит на плато по коронавирусу.
Аргументы и Факты 19:09
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК 17:00
Игры
Epic Games Store снова раздает бесплатные игры
Vevby.ru 26 апреля в 18:44
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
Космос
Хаббл прислал новые фото остатков кометы ATLAS
Актуальные Новости вчера в 03:39
Космос
Роскосмос назвал сроки посадки первой российской станции на Луну
Последней советской межпланетной автоматической станцией стала "Луна-24", запущенная в 1976 году.
РИА Новости 11:15
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
В «WhatsApp» отмечают, что процесс добавления участников в групповой звонок остался прежним: нужно просто нажать на кнопку вызова группового звонка, выбрать формат, видео или аудио, и добавить нужных людей.
Ореанда-Новости 15:08
Происшествия
СМИ: в Армении убийство спровоцировало массовые беспорядки и самосуд
"Полиция не смогла им помешать", - сообщается в СМИ, отметив, что преступление было совершено в присутствии начальника полиции Армении.
Газета.Ru 19:24
Политика
Владимир Путин продлил в России режим нерабочих дней до 11 мая
Владимир Путин продлил в России режим нерабочих дней. Он охватит еще и майские праздники. Об этом президент сообщил во вторник, 28 апреля.
Вести Воронеж 10:52