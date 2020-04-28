Коронавирус

РБКРБККремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

«Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — пояснил ректор ВШЭ.
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с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
РБК27 апреля в 16:23

Подробнее о событии

В Кремле оценили прогнозы об исчезновении среднего класса

URA.Ruвчера в 05:58

Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

Lenta.ruвчера в 07:50

У Кремля нет отдельного плана по поддержке среднего класса

Коммерсантъвчера в 06:13

Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

РБКвчера в 05:54

Олигархи, обслуга и... рантье: Как крутится капитал в России и почему средний класс вымирает как вид

Царьград10:54

Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

РИА Новостивчера в 03:01

Ректор ВШЭ заявил, что средний класс в России рискует «скатиться» в бедность

ТАСС27 апреля в 23:38
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Происшествия

В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

Троих сотрудников полиции задержали в Щелкове по подозрению в продаже мефедрона, который они сбывали через закладки, связываясь с покупателями в Telegram, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС 11:40
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Общество

Песков оценил сроки выхода России на плато по коронавирусу

В интервью RTVI, которое было опубликовано 30 апреля, Песков выразил уверенность, что статистика по заражению коронавирусом в РФ не занижена и отражает реальную ситуацию в стране.
Известия 18:42
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Авто

Белорусы построили водоплавающий вездеход для рыбалки и охоты

Белорусская военно-промышленная компания «140-й ремонтный завод» представила гражданский вездеход Кайман-ОР.
Тарантас Ньюс 10:51
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
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Происшествия

Суд арестовал еще двоих участников митинга во Владикавказе

Ленинский районный суд Владикавказа избрал меру пресечения еще троим участникам митинга против «режима самизоляции».
Медиазона 14:04
11
Происшествия

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка

Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ вчера в 11:39
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Кино

Актер Мэдсен рассказал идеи Тарантино о приквеле «Криминального чтива»

ИА Красная Весна 13:56
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
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Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
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Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия 12:22
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Политика

Песков заявил об «очень большом» риске второй волны коронавируса

Москва по-прежнему остается лидером по числу инфицированных COVID-19, однако темпы прироста заражений переместился из столицы в регионы, добавил Песков.
РБК 18:28
1
Здоровье

Участники митинга во Владикавказе посетили больницу с COVID-19

Участники несанкционированного митинга во Владикавказе, не верившие в существование коронавируса, изменили свое отношение, посетив больницу с зараженными, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
РИА Новости 15:25
4
Наука

Причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин названа

Еще в январе внимание ученых привлек тот факт, что погибших от коронавируса мужчин было больше, чем женщин.
ToDay News Ufa 04:07
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Технологии

Блокчейн-платформа Павла Дурова получит операционную систему

Создатели Telegram Open Network (TON), блокчейн-платформы Павла Дурова, готовятся выпустить для продукта операционную систему TON OS.
News.ru 04:43
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Общество

В Москве умерли 65 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 65 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:24
20
Здоровье

В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились 64 человека

За последние сутки количество заразившихся коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 64 человека, сообщили 28 апреля в областном правительстве со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
ИА Красная Весна вчера в 05:05
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Энергетика

Белоруссия закупила у Саудовской Аравии первую партию нефти

Белоруссия закупила у Саудовской Аравии первую партию нефти, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александра Тищенко.
Аргументы и Факты 09:35
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Экономика

Туризму не хватает плана стратегии

Бизнес рассчитывает обсудить господдержку на 15 лет вперед На фоне кризиса на туристическом рынке из-за распространения COVID-19 бизнес через «Опору России» пытается добиться возобновления обсуждения властями плана реализации стратегии по развитию туризма до 2035 года.
Коммерсантъ 18:30
Футбол

«Тоттенхэм» стал самым дорогим клубом АПЛ

Школа менеджмента Ливерпульского университета (ULMS) составила рейтинг клубов АПЛ по стоимости.
Soccer.ru 13:25
Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
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Наука

Пустыня Сахара признана самым опасным местом на Земле

Международная группа ученых выяснила, какое место было самым опасным в истории Земли.
Pravda.Ru 11:03
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Футбол

Министерство труда Германии одобрило проведение матчей без зрителей

Министерство труда Германии поделилось мнением относительно идеи проведения футбольных матчей первой и второй Бундеслиги без зрителей.
Газета.Ru 17:50
Армия и оружие

Шесть новых военных медцентров будут введены в эксплуатацию 30 апреля

Минобороны РФ 30 апреля откроет шесть новых медицинских центров, строительство которых ведется по поручению президента России.
ФАН 12:36
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники

По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники.
АиФ Санкт-Петербург 04:39
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Гаджеты

Утечка показала возможные параметры карт NVIDIA Ampere

Игромания.ру 13:21
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Экономика

Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
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Происшествия

Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

Lenta.ru 11:37
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Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
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Общество

В Москве диагноз коронавируса теперь ставит и искусственный интеллект

Градоначальнику рассказали, как искусственный интеллект анализирует все данные и ставит диагноз по снимкам КТ.
Вести Подмосковья 13:43
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Экономика

ФРС сохранила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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