Коронавирус
Lenta.ruКремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России
Кремль ответил на слова ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова об угрозе обеднения среднего класса в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока рано делать подобные заключения.
Читать в источнике
Оценить2,2K
с чего всё началось
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБКвчера в 16:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 22:39, Ашберн
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Политика
Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России
Глава государства сообщил, что пик эпидемии в России еще не пройден, и страна сейчас стоит перед самым сложным этапом борьбы с коронавирусом, так как риски заразиться «выходят на верхнюю планку».
РБК 11:47
Общество
Названо число россиян, которые не боятся коронавируса
"Почти 60 процентов считают, что пандемия несет угрозу, вряд ли они будут нарушать принимаемые ограничительные меры, тем более 90 процентов заявляют о том, что принимают те или иные дополнительные меры профилактики", — отметил Костин.
РИА Новости 20:52
Наука
Создали стабильно светящиеся в темноте растения
МедиаПоток 02:45
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета 03:47
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
Право.ру 11:43
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
Амур.инфо 21:56
Армия и оружие
F-35 оказался дозвуковым истребителем
Эксперты американского издания «Defense News» заявили о недостатке истребителя F-35C, не позволяющем самолету совершать длительные перелеты на сверхзвуковой скорости.
Военное дело 26 апреля в 09:54
Футбол
Футбольный сезон в Аргентине досрочно завершен
Футбольный сезон в Аргентине досрочно завершен. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Аргентины (ФФА).
Газета.Ru 07:29
Общество
Крупнейшие российские авиакомпании резко подняли цены на билеты
Компании «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские Авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты в Москву или из нее, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные систем бронирования.
Forbes вчера в 09:28
Игры
Трейлер к запуску западного издания Sakura Wars про девушек-пилотов боевых роботов
3 апреля состоялся запуск нового аниме в Японии, в феврале был представлен трейлер западного издания Sakura Wars на PlayStation 4, а теперь пришло время уже для выхода игры.
3DNews 13:48
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Математическая модель Сбербанка предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России — первая декада мая.
Lenta.ru 21:57
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
Блокнот.ру 15:43
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля.
Lenta.ru 18:04
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Здоровье
Минздрав предупредил об опасности коронавируса для мозга
В документе отмечается, что распространение SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости может провести к поражению мозга.
Газета.Ru 14:03
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Здоровье
Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа
Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета 18:52
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Здоровье
В Улан-Удэ под карантин контактных лиц отдают престижные объекты
В загородной зоне Улан-Удэ в Центре восточной медицины на Верхней Березовке развернут обсерватор для контактных лиц по коронавирусу и тех, кто не может обеспечить карантин дома, сообщили в минздраве Бурятии.
Номер один 08:06
Здоровье
Кузнецова помогла с лечением шестилетнего ребенка из дома-интерната, который весит 7 кг
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова помогла организовать сеанс телемедицины с подключением врачей из Москвы для рекомендаций по лечению ребенка из детского дома-интерната Сахалинской области, который в шесть лет весит 7 кг.
ТАСС 09:10
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС вчера в 08:07
Происшествия
В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом
Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:14
Общество
Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России
Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 21:21
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13