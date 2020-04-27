В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

с чего всё началось

Кремль ответил на слова ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова об угрозе обеднения среднего класса в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока рано делать подобные заключения.

Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

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