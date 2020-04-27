Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

Кремль ответил на слова ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова об угрозе обеднения среднего класса в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пока рано делать подобные заключения.
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с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
РБКвчера в 16:23

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Ректор ВШЭ заявил, что средний класс в России рискует «скатиться» в бедность

ТАССвчера в 23:38

Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

Lenta.ru07:50

Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

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Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России

РИА Новости03:01

А не спеши ты нас хоронить: ректор «Вышки» рановато «разорил» средний класс

News.ru15:38

Ректор ВШЭ предупредил о риске резкого обеднения среднего класса в России

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Ректор ВШЭ спрогнозировал резкое обеднение среднего класса

URA.Ruвчера в 16:50
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Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
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Политика

Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России

Глава государства сообщил, что пик эпидемии в России еще не пройден, и страна сейчас стоит перед самым сложным этапом борьбы с коронавирусом, так как риски заразиться «выходят на верхнюю планку».
РБК 11:47
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Общество

Названо число россиян, которые не боятся коронавируса

"Почти 60 процентов считают, что пандемия несет угрозу, вряд ли они будут нарушать принимаемые ограничительные меры, тем более 90 процентов заявляют о том, что принимают те или иные дополнительные меры профилактики", — отметил Костин.
РИА Новости 20:52
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Наука

Создали стабильно светящиеся в темноте растения

МедиаПоток 02:45
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
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Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета 03:47
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Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
Право.ру 11:43
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Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
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Кино

К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы

Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
Амур.инфо 21:56
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Армия и оружие

F-35 оказался дозвуковым истребителем

Эксперты американского издания «Defense News» заявили о недостатке истребителя F-35C, не позволяющем самолету совершать длительные перелеты на сверхзвуковой скорости.
Военное дело 26 апреля в 09:54
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Футбол

Футбольный сезон в Аргентине досрочно завершен

Футбольный сезон в Аргентине досрочно завершен. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Аргентины (ФФА).
Газета.Ru 07:29
Общество

Крупнейшие российские авиакомпании резко подняли цены на билеты

Компании «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские Авиалинии» и Utair в апреле резко подняли цены на перелеты в Москву или из нее, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные систем бронирования.
Forbes вчера в 09:28
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Игры

Трейлер к запуску западного издания Sakura Wars про девушек-пилотов боевых роботов

3 апреля состоялся запуск нового аниме в Японии, в феврале был представлен трейлер западного издания Sakura Wars на PlayStation 4, а теперь пришло время уже для выхода игры.
3DNews 13:48
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru 20:43
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Математическая модель Сбербанка предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России — первая декада мая.
Lenta.ru 21:57
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Общество

В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

Блокнот.ру 15:43
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
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Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Окончательно инфекция исчезнет в стране 7 августа. Накануне в SUTD подсчитали, что эпидемия в России должна завершиться к 20 июля.
Lenta.ru 18:04
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Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

ТАСС вчера в 23:38
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Здоровье

Минздрав предупредил об опасности коронавируса для мозга

В документе отмечается, что распространение SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости может провести к поражению мозга.
Газета.Ru 14:03
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Общество

В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
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Здоровье

Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа

Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета 18:52
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
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Здоровье

В Улан-Удэ под карантин контактных лиц отдают престижные объекты

В загородной зоне Улан-Удэ в Центре восточной медицины на Верхней Березовке развернут обсерватор для контактных лиц по коронавирусу и тех, кто не может обеспечить карантин дома, сообщили в минздраве Бурятии.
Номер один 08:06
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Здоровье

Кузнецова помогла с лечением шестилетнего ребенка из дома-интерната, который весит 7 кг

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова помогла организовать сеанс телемедицины с подключением врачей из Москвы для рекомендаций по лечению ребенка из детского дома-интерната Сахалинской области, который в шесть лет весит 7 кг.
ТАСС 09:10
Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС вчера в 08:07
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Происшествия

В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом

Еще одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась в Бурятии, общее число жертв достигло трех, число зараженных коронавирусом выросло до 245, сообщает минздрав республики.
РИА Новости вчера в 23:14
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Общество

МЧС развернет госпиталь на территории Чаяндинского месторождения

РИА Новости 05:45
Общество

Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России

Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 21:21
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Общество

Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Ведомости вчера в 15:13
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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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