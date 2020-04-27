Коронавирус
РБККремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса
«Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — пояснил ректор ВШЭ.
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с чего всё началось
В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.РБКвчера в 16:23
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Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
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Microsoft готовит к выпуску майское обновление Windows 10
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Теплоход «Армения» был обнаружен в 15 морских милях от Ялты, на глубине 1,5 км. Для того, чтобы его обнаружить, поисковики только за последние 20 лет исследовали более 300 квадратных километров, сообщает пресс-служба РГО.
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Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Совещание Путина с главами субъектов РФ пройдёт полностью в открытом режиме через видео-конференц-связь.
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Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая.
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Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
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«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве
Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
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С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
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В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
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Известия 22:30
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Заслуженный тренер СССР, известный футболист и тренер Анатолий Бышовец дал оценку словам голкипера «Крыльев Советов» о Путине и правительстве России.
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Общество
Названы победившие коронавирус страны
Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия стали победителями в противостоянии с пандемией коронавируса, сообщил 28 апреля телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.
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Презентация смартфона состоится 7 мая, и в этот же день будет озвучена и цена на смартфон.
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В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского
Согласно версии следствия, генерал-майор Булатов сделал все возможное, чтобы отвести от Рауфа Арашукова подозрения в причастности к убийствам 2010 года.
Коммерсантъ 07:00
Общество
В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом
Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
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Путин пообещал авиационный парад и салют в День Победы
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Две российские базы в Белоруссии могут стать предметом торга
Отказ от продления Минском срока эксплуатации двух российских военных баз в Белоруссии, который скоро истекает, грозит конфликтом между двумя странами.
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