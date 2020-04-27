Коронавирус

РБКРБККремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса

«Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — пояснил ректор ВШЭ.
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с чего всё началось

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
РБКвчера в 16:23

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А не спеши ты нас хоронить: ректор «Вышки» рановато «разорил» средний класс

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Ректор ВШЭ предупредил о риске резкого обеднения среднего класса в России

Ведомостивчера в 17:03

Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

Lenta.ru07:50
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 23:14, Ашберн
Энергетика

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Несколько десятков человек погибли из-за взрыва в сирийском Африне. Об этом сообщает Минобороны Турции в Twitter.
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Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
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Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

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Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

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В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
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Четвёртый пациент с коронавирусом скончался в Бурятии

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Бышовец сравнил футболиста Фролова с депутатами Госдумы РФ

Заслуженный тренер СССР, известный футболист и тренер Анатолий Бышовец дал оценку словам голкипера «Крыльев Советов» о Путине и правительстве России.
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В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского

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Ярослав Иванович Кузьминов
Российский экономист
Российский экономист, общественный деятель, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Учёное звание - доцент. Научный руководитель Института институциональных исследований ВШЭ, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ.
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