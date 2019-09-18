Политика
Московский КомсомолецКремль прокомментировал возможный срыв саммита в «нормандском формате»
"Ведется обсуждение этой темы", - сказал Песков. Напомним, что бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи председателем ОБСЕ предложил механизм введения закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где образовались непризнанные ДНР и ЛНР.
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Вопрос о подписании "формулы Штайнмайера" по Донбассу обсуждается, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ряд СМИ сообщили, что Киев в рамках контактной группы по Украине отказывается подписывать "формулу Штайнмайера", это грозит срывом саммита в нормандском формате.РИА Новости09:13
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Газета.Ru 17:57
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Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Футбол
«Атлетико» спас ничью в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса»
Мадридский "Атлетико" дома сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
РИА Новости 16:58
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«Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Lenta.ru 16:51
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру 16 сентября в 15:16
Музыка
Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев
Музыкант Гарик Сукачёв сообщил, что бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев скончался.
News.ru 16:28
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Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги «Личное дело» в нарушение подписанных им при принятии на работу обязательств о неразглашении, сообщает во вторник РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 14:32
Армия и оружие
СМИ узнали о подготовке войск НАТО и США в Германии к войне с Россией
По информации издания, к «молниеносному развертыванию сил» против России готовят новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) в немецком городе Ульм.
Известия 05:49
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
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17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
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Пятый канал 12:27
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В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
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Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
Если в первые три месяца 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных ФОМом респондентов.
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Кино
Дэдпул может появиться в фильмах Marvel уже в 2021 году
Студия Marvel может включить героя своей киновселенной Дэдпула в один из фильмов уже в 2021 году, сообщает портал We Got This Covered 17 сентября со ссылкой на свои источники.
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Кино
Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed
Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.
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"Думаю, что это чрезвычайно востребовано", - сказал президент, попросив АСИ предлагать "новые эффективные инструменты прямой и, что очень важно, постоянной обратной связи, интерактивной коммуникации с людьми".
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Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро
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РБК 18:05
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Facebook представила девайс для видеочата Portal TV
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