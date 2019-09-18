Вопрос о подписании "формулы Штайнмайера" по Донбассу обсуждается, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ряд СМИ сообщили, что Киев в рамках контактной группы по Украине отказывается подписывать "формулу Штайнмайера", это грозит срывом саммита в нормандском формате.

с чего всё началось

"Ведется обсуждение этой темы", - сказал Песков. Напомним, что бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи председателем ОБСЕ предложил механизм введения закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где образовались непризнанные ДНР и ЛНР.

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

Общество «Диссернет» составил рейтинг 50 худших ректоров-плагиаторов России Кто вошел в топ-50 худших ректоров России: За основу рейтинга было взято наличие плагиата в диссертации и еще пять показателей.

Армия и оружие Совет Безопасности ООН проголосует по проектам резолюций по Идлибу Совет Безопасности (СБ) Организации объединённых наций (ООН) в четверг, 19 сентября, может проголосовать по проектам западной и российско- китайской резолюций по Идлибу.

Шоу-бизнес Сын Анны Нетребко назвал ее «шикарной женщиной» Позже к поздравлениям присоединился и сын именинницы: Тьяго назвал маму шикарной и красивой женщиной и признался ей в любви.

Общество Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Армия и оружие Ядерную войну России и США показали на видео Специалисты американского проекта "Наука и глобальная безопасность" (Science and Global Security, SGS) опубликовали на видеохостинге YouTube ролик, в котором показаны возможные сценарии ядерной войны между Россией и странами – членами НАТО - в частности, с США.

Политика В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова» Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".

Политика Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.

Футбол «Атлетико» спас ничью в матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» Мадридский "Атлетико" дома сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Футбол «Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов Московский «Локомотив» одержал победу над немецким «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Музыка Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев Музыкант Гарик Сукачёв сообщил, что бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев скончался.

Политика Власти США подали новый иск против Сноудена Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги «Личное дело» в нарушение подписанных им при принятии на работу обязательств о неразглашении, сообщает во вторник РИА «Новости».

Армия и оружие СМИ узнали о подготовке войск НАТО и США в Германии к войне с Россией По информации издания, к «молниеносному развертыванию сил» против России готовят новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) в немецком городе Ульм.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Музыка Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.

Экономика Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен Если в первые три месяца 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных ФОМом респондентов.

Шоу-бизнес Дочь Леонида Якубовича прокомментировала травму отца 21-летняя девушка заявила, что не пользуется популярностью бессменного ведущего телешоу «Поле Чудес» и все достижения — ее самостоятельная работа.

Авто Внедорожник Mercedes-Maybach получит свой особый аромат Будущий Mercedes-Maybach GLS также получит свой собственный аромат, в котором основой композицией станет травяная нота.

Кино Дэдпул может появиться в фильмах Marvel уже в 2021 году Студия Marvel может включить героя своей киновселенной Дэдпула в один из фильмов уже в 2021 году, сообщает портал We Got This Covered 17 сентября со ссылкой на свои источники.

Кино Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.

Политика Путин призвал АСИ содействовать запуску новых социальных проектов "Думаю, что это чрезвычайно востребовано", - сказал президент, попросив АСИ предлагать "новые эффективные инструменты прямой и, что очень важно, постоянной обратной связи, интерактивной коммуникации с людьми".

Происшествия Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.