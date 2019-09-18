Вопрос о подписании "формулы Штайнмайера" по Донбассу обсуждается, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ряд СМИ сообщили, что Киев в рамках контактной группы по Украине отказывается подписывать "формулу Штайнмайера", это грозит срывом саммита в нормандском формате.

с чего всё началось

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

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