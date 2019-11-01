Политика
Газета.RuКремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс
Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.
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Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем забывать, кто начал войну на Донбассе, где находится Донбасс. И, конечно же, Россия - страна, которая не является участником этого конфликта, это внутриукраинский конфликт.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 08:28
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