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Ведомости

Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального

Россия де-факто проводит проверки и расследования по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках доследственной проверки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Это невозможно, это юридический нонсенс. А что касается проверочных действий, они есть, наши следственные органы работают, у них есть вопросы, появляются новые вопросы. Мы очень надеемся, что получим информацию от наших германских коллег. Эта информация поможет продвинуться дальше.
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