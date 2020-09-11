Песков ответил на призывы к России расследовать дело Навального
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Россия де-факто проводит проверки и расследования по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках доследственной проверки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.В источнике
Это невозможно, это юридический нонсенс. А что касается проверочных действий, они есть, наши следственные органы работают, у них есть вопросы, появляются новые вопросы. Мы очень надеемся, что получим информацию от наших германских коллег. Эта информация поможет продвинуться дальше.
С чего всё началось
Песков объяснил, почему сейчас невозможно завести дело по Навальному
Россия не может завести уголовное дело по инциденту с Алексеем Навальным на основании выводов немецких военных медиков, "тем более лаборатории армии ФРГ", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:38
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