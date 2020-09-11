Политика
Комсомольская правдаКремль ответил на требования возбудить дело по ситуации с Навальным
Напомним, ранее официальный представитель Министерства обороны Германии заявил, что Берлин уже передал результаты проб российского блогера у в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
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Происшествия
Следствие попросило арестовать замглавы департамента Минпромторга
Следствие просит отправить под стражу замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Антона Исаева.
Российская газета 09:09
Здоровье
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19
Ученые Китайской Народной Республики подтвердили эффективность российского "Триазавирина" при лечении коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 17:11
Армия и оружие
Флагман ЧФ «Москва» успешно завершил первые учения после ремонта
Экипаж флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера «Москва» впервые после планового ремонта корабля провел учения, на которых успешно сдал элементы курсовой задачи по плаванию и ведению боя одиночным кораблем в Черном море, сообщили в пресс-службе ЧФ.
Взгляд.ру 04:14
Политика
В Кремле подтвердили переговоры Путина и Лукашенко 14 сентября
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:54
Транспорт
РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
Через 15 лет проезд в общественном транспорте в российских городах может стать бесплатным — Минтранс допускает такую возможность в обновленном проекте транспортной стратегии.
РИА Новости 06:24
Политика
Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко о Навальном
Юморист и телеведущий Максим Галкин в Instagram показал пародию на разговор президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.
News.ru 08:39
Общество
Обязательный масочный режим вновь ввели в Удмуртии
В Удмуртии с 11 сентября вновь действует обязательный масочный режим. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.
Известия 08:43
Происшествия
Авиапарад в память о жертвах теракта 11 сентября назвали безвкусным
В результате терактов 11 сентября 2001 года в США, которые позднее стали именоваться 9/11, погибли почти три тысячи человек, более шести тысяч были ранены.
Lenta.ru 08:24
Общество
Главный судмедэксперт РФ уволился по собственному желанию
Руководитель Российского центра судебно-медицинской экспертизы, главный внештатный специалист по судмедэкспертизе Андрей Ковалев уволился по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве России.
Интерфакс 08:25
Общество
Минпромторг не поддержал введение в магазинах двойных ценников
Минпромторг не поддержал инициативу ввести двойные ценники в магазинах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости 06:16
Шоу-бизнес
Губерниев дал объяснение снимку, на котором он целуется с Семенович
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскрыл правду о поцелуе с певицей и экс-фигуристкой Анной Семенович.
News.ru 07:17
Армия и оружие
Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ
Американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress 28 августа на учениях Allied Sky отрабатывали авиаудары по территории России.
Российская газета 08:29
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева высказалась о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус
После семи лет брака Гарик Харламов и Кристина Асмус, к большому сожалению всех поклонников, решили развестись.
МонаВиста 02:17
Футбол
Тренер «Спартака» допустил попадание Кокорина в заявку на матч с ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что форвард команды Александр Кокорин может попасть в заявку на матч седьмого тура с ЦСКА.
РБК спорт 08:17
Гаджеты
NVIDIA распаковала GeForce RTX 3080
Игромания.ру вчера в 09:46
Общество
В Армении ввели карантин до 11 января 2021 года
Правительство Армении в пятницу в связи с завершением срока режима чрезвычайного положения приняло решение ввести в стране карантин до 11 января 2021 года.
ТАСС 08:48
Политика
ЕР открестилось от депутата Госдумы Вострецова
Москва, 11 сентября 2020, 12:16 — REGNUM Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал заявление депутата Госдумы Сергея Вострецова о поддержке инициативы по снижению возраста уголовной ответственности до 12 лет абсурдным, некомпетентным и вредительским.
REGNUM 05:16
Футбол
Вейналдум решил остаться в «Ливерпуле»
Хавбек «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум провел встречу с главным тренером команды Юргеном Клоппом.
Советский спорт вчера в 16:45
Происшествия
Задержанных в Минске сотрудников PandaDoc обвинили в мошенничестве
Четверым сотрудникам IT-компании PandaDoc в Белоруссии предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Антон Гашинский.
РИА Новости 09:27
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новую версию Vesta Cross
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску новой специальной версии универсала Lada Vesta Cross под названием Black.
Известия 06:06
Музыка
Maruv в корсете и чулках выпустила эротический клип
Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, сняла провокационное видео на песню Sad Song.
Украина.ру 09:21
Армия и оружие
Первая ЗРС С-300В4 поступила на вооружение ракетного соединения ВВО
Зенитное ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области стало первым на Дальнем Востоке, которое получило новейшую зенитную ракетную систему (ЗРС) на гусеничной базе С-300В4, сообщили в пресс-службе ВВО.
Газета.Ru 09 сентября в 06:01
Единоборства
Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова
Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Честный рейтинг букмекеров вчера в 03:36
Здоровье
Названы заболевания, несовместимые с прививкой от коронавируса
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, при наличии которых проведение вакцинации от COVID-19 абсолютно противопоказана, пишет "Вечерняя Москва".
РИА Новости 06:06
Политика
Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ
Люди, которые сопровождали оппозиционера Алексея Навального во время его поездки, «начинают потихонечку перебираться в Германию», заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:34
Экономика
В 2021 году зарплаты россиян вырастут на 3,5-4%
В среднем прирост реальной зарплаты составит 3,5-4%.
RuNews24.ru вчера в 06:47
Политика
Посол Украины пригрозил Белоруссии «дипломатической войной»
Погранслужба Белоруссии распространила запись инцидента 5 сентября на границе, о котором в четверг рассказал посол Украины Игорь Кизим - когда дипломат въезжал в Белоруссию, пограничники попросили его открыть багажник, хотя, по мнению посла, это противоречит Венской конвенции.
РИА Новости 09:33
Общество
Сбербанк восстановил работу мобильного приложения после сбоя
Сбербанк восстановил работу мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», все операции совершаются в штатном режиме, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации.
Ведомости 09:11