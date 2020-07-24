Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

с чего всё началось

В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если ограничения формализуют, Москва и ее партнеры выстроят новую стратегию завершения строительства, пишет ТАСС.

Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

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