Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

с чего всё началось

Россия ответила на угрозу ужесточения санкций США против проекта газопровода «Северный поток-2». Ранее американское правительство заявило о поправках, расширяющих ограничения в отношении российского газопровода.

Песков ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

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