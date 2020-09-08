В Кремле ответили на угрозу санкций против «Северного потока — 2»
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В Кремле не видят оснований говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении "Северного потока — 2", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
С какой стати им говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-то это нерезонно, а главное - не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент.
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