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РИА Новости
РИА Новости

В Кремле ответили на угрозу санкций против «Северного потока — 2»

В Кремле не видят оснований говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении "Северного потока — 2", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
С какой стати им говорить о каких-то мерах со знаком минус в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее. Как-то это нерезонно, а главное - не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент.
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РБК

Кремль не увидел оснований говорить о мерах против «Северного потока-2»

РБК05:31
RT на русском

В Кремле прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

RT на русском06:18
ТАСС

Песков: повода поднимать вопрос «Северного потока - 2» на политическом уровне нет

ТАСС05:58
Известия

Песков напомнил о коммерческом характере «Северного потока – 2»

Известия05:58
Газета.Ru

В Кремле не увидели оснований говорить о мерах против «Северного потока — 2»

Газета.Ru05:44
РИА Новости

В Кремле ответили на угрозу санкций против «Северного потока — 2»

РИА Новости05:35
Коммерсантъ

Песков: нет повода поднимать вопрос о «Северном потоке-2» на политическом уровне

Коммерсантъ06:20

В ООН призвали Россию расследовать попытку убийства Навального

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала российские власти провести тщательное и прозрачное расследование покушения на убийство оппозиционного политика Алексея Навального.
В ООН призвали Россию расследовать попытку убийства Навального
Свободная Пресса05:42
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Потерпевшие не намерены обжаловать приговор Ефремову по делу о ДТП

Москва, 8 сентября 2020, 13:26 — REGNUM Родственники водителя-курьера Сергея Захарова, погибшего в автоаварии на Садовом кольце в центре Москвы, виновником которой стал актёр Михаил Ефремов, не будут обжаловать приговор актеру.
Потерпевшие не намерены обжаловать приговор Ефремову по делу о ДТП
REGNUM06:26

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Ургант «раскрыл» имена участников телефонного разговора об отравлении Навального: Майк Вазовски и Ник Кейв

Иван Ургант в своей программе «Вечерний Ургант» на Первом канале пошутил на тему «перехвата» телефонного разговора между Берлином и Варшавой, о котором рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
FreeNews-Volga05:13
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Американские военные смоделировали атаку РФ на США

Обозреватель отметила, что в ходе посещения увидела спроектированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были продемонстрированы ответные действия Вашингтона на нападение потенциального противника, предположительно, России.
Военное деловчера в 04:59
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«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» объяснила свое отсутствие на его похоронах

Фроловцева сыграла жену персонажа Клюева в сериале "Воронины", однако на прощании с артистом ее не было, туда пришли другие коллеги покойного по ситкому - Станислав Дужников и Екатерина Волкова.
Газета.Ru05:44
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Посол России вызван в МИД Сербии из-за поста Захаровой

Ситуация вокруг высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу встречи президентов Сербии и США Александара Вучича и Дональда Трампа исчерпана и не отразится на российско-сербских отношениях, заявил глава сербского МИДа, первый вице-премьер Ивица Дачич.
Газета.Ruвчера в 09:31
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Трамп пообещал сделать экономику США независимой от Китая

Вашингтон, 8 сентября 2020, 08:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о готовности сделать экономику Соединённых Штатов независимой от Китая в случае переизбрания на пост президента в ходе пресс-конференции в Белом доме.
REGNUM01:03
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Сын обвиняемого в терроризме генерала СКР скрылся за границей

Сын бывшего главы волгоградского управления Следственного комитета России (СКР) Михаила Музраева, обвиняемого в терроризме — в поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова, — скрылся за границей.
Lenta.ruвчера в 13:10
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