Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
Смотрите также
МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Диагноз, поставленный Навальному в Германии, назвали «фантастикой»
В Екатеринбурге собирают 32 миллиона на спасение больного СМА ребенка
Государственный поисковик «Спутник» закрыли
Выезд покажет: сможет ли РФ обеспечить себе выход на молодежный Евро
Глава ПАСЕ призвал Минск перестать задерживать участников протестов
Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты
Кремль о приговоре Ефремову: Не комментируем решения судов
Суперкомпьютер Summit разгадал главный секрет коронавируса COVID-19
Актриса из «Ворониных» объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»
Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2»
В бундестаге ответили на призывы остановить «Северный поток-2»
В Кремле не видят рисков блокировки «Северного потока-2»
Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой
МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
Лукашенко заявил о готовности Минска продолжать интеграцию с РФ
Медведев сыграет с Рублевым за полуфинал теннисного US Open
Государственный поисковик «Спутник» закрыли
Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения
Песков заявил об отсутствии политзаключенных в Белоруссии
Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае
В Кремле ответили на угрозу санкций в отношении «Северного потока-2» после инцидента с Алексеем Навальным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве не видят оснований говорить о каких-либо мерах со знаком минус в отношении проекта.В источнике
Подробнее о событии