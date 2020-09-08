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Lenta.ru
Lenta.ru

Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

В Кремле ответили на угрозу санкций в отношении «Северного потока-2» после инцидента с Алексеем Навальным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве не видят оснований говорить о каких-либо мерах со знаком минус в отношении проекта.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Кремле ответили на угрозу санкций против «Северного потока — 2»

РИА Новости06:51
RT на русском

В Кремле прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

RT на русском06:18
Lenta.ru

Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

Lenta.ru05:37
Известия

Песков напомнил о коммерческом характере «Северного потока – 2»

Известия05:58
Газета.Ru

В Кремле не увидели оснований говорить о мерах против «Северного потока — 2»

Газета.Ru05:44
ТАСС

Песков: повода поднимать вопрос «Северного потока - 2» на политическом уровне нет

ТАСС05:58
РБК

Кремль не увидел оснований говорить о мерах против «Северного потока-2»

РБК05:31

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
РИА Новости05:57
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Глава ПАСЕ призвал Минск перестать задерживать участников протестов

Париж, 8 сентября 2020, 12:38 — REGNUM С призывом о прекращении задержания участников несанкционированных протестных акций обратился к властям Белоруссии представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM05:38

Составлен топ-10 крутых и недорогих автомобилей с мощными двигателями

Замыкают рейтинг самых доступных машин с мощными "движками" два маслкара - Ford Mustang, предлагаемый на рынке подержанных авто минимум за 1,0 млн. рублей, и Chevrolet Camaro, за который придется отдать от 400 тыс. рублей.
Новые автомобили03:55
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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