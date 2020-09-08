В Кремле ответили на угрозу санкций в отношении «Северного потока-2» после инцидента с Алексеем Навальным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве не видят оснований говорить о каких-либо мерах со знаком минус в отношении проекта.