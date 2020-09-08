Кремль ответил на угрозу санкций против проекта «Северный поток-2»
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В Кремле не видят оснований говорить о каких-либо мерах «со знаком минус» в отношении проекта «Северный поток - 2». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который напомнил, что речь идет о коммерческом международном проекте.В источнике
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