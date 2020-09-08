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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Кремль ответил на угрозу санкций против проекта «Северный поток-2»

В Кремле не видят оснований говорить о каких-либо мерах «со знаком минус» в отношении проекта «Северный поток - 2». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который напомнил, что речь идет о коммерческом международном проекте.В источнике
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РИА Новости

В Кремле ответили на угрозу санкций против «Северного потока — 2»

РИА Новости06:51
RT на русском

В Кремле прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

RT на русском06:18
РБК

Кремль не увидел оснований говорить о мерах против «Северного потока-2»

РБК05:31
Известия

Песков напомнил о коммерческом характере «Северного потока – 2»

Известия05:58
Газета.Ru

В Кремле не увидели оснований говорить о мерах против «Северного потока — 2»

Газета.Ru05:44
Lenta.ru

Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

Lenta.ru05:37
ТАСС

Песков: повода поднимать вопрос «Северного потока - 2» на политическом уровне нет

ТАСС05:58

Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу

Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования, сообщил Роспотребнадзор.
РИА Новости08:17

Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
РИА Новости09:40
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Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конечное решение по "Северному потоку - 2" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, передает РИА "Новости".
Газета.Ru08:50
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В Кремле прокомментировали задержание Колесниковой в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание представителя Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru05:44
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Российский МиГ-29 перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.
РИА Новости09:25
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Астрономы впервые наблюдали зарождение планеты у тройной звезды

Сотрудникам телескопа ALMA в чилийской пустыне Атакама впервые в истории повезло увидеть, как на просторах Вселенной происходит зарождение планеты у тройной звездной системы GW Ориона.
Актуальные Новости6 сентября в 08:33
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Путин поручил проконтролировать строительство соцобъектов в Тулуне

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области дал поручение врио губернатора региона Игорю Кобзеву взять под особый контроль вопрос темпов ввода в эксплуатацию социальных объектов.
Коммерсантъ09:02
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Российская система РЭБ превратит самолеты США в консервные банки

Эксперты предполагают, что попавшие в область воздействия комплекса РЭБ «Гималаи» — а это 15-20 километров — системы американских боевых самолётов подвергнутся сплошному воздействию: высокотехнологичные и баснословно дорогие истребители попросту не будут видеть цели, ракеты не смогут наводиться, а электроника бортовых систем управления с высокой вероятностью откажет.
Территория новостей06:25
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUM05:34
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