В Кремле не видят оснований говорить о каких-либо мерах «со знаком минус» в отношении проекта «Северный поток - 2». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который напомнил, что речь идет о коммерческом международном проекте.